أمريكا .. بورصة وول ستريت تحقق أعلى مكاسب أسبوعية لها في شهرين

سجلت المؤشرات الأمريكية مساء أمس الجمعة، مكاسب جماعية بنهاية الجلسة بدعم من نتائج البنوك بالإضافة إلى استمرار التأثير الإيجابي لبيانات التضخم في الولايات المتحدة والتي تم الإعلان عنها يوم الخميس الماضي.

ارتفع مؤشر الداو جونز بنسبة 0.3% مسجلاً رابع ارتفاع يومي على التوالي ليغلق فوق مستويات 34300 نقطة للمرة الأول له في شهر ونصف.

وعلى المستوى الأسبوعي، ارتفع المؤشر بنسبة 2% أي بمقدار 670 نقطة محققاُ أعلى مكاسب أسبوعية في شهرين بالتزامن هبوط مؤشر الدولار إلى أدنى مستوياته في 7 أشهر.

عجز الميزانية الأمريكية يقفز

ارتفع عجز ميزانية الحكومة الأمريكية 12% خلال الربع الأول من السنة المالية الجارية مما ينذر بخوض معركة سياسية شديدة إزاء السياسة المالية.

أظهر بيان وزارة الخزانة الأمريكية أن عجز الميزانية في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2022 ارتفع إلى 421 مليار دولار، مدفوعاً إلى حد كبير بصعود النفقات المرتبطة بارتفاع التضخم على أساس سنوي.

صعدت مدفوعات الفوائد على الدين العام بمقدار 57 مليار دولار أو 37% على أساس سنوي لتصل إلى 210 مليارات دولار. اضطرت وزارة الخزانة إلى دفع معدلات فائدة أعلى للمستثمرين للاكتتاب في إصدارات الديون الجديدة بعدما رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي لمكافحة التضخم.

ومن شأن ارتفاع عجز الموازنة أن يثير انتباه الجمهوريين الذين يسيطرون الآن على مجلس النواب ويسعون إلى كبح جماح الإنفاق.

يصمم الرئيس جو بايدن والمشرعون الديمقراطيون على ضمان البرامج الرئيسية، مما يمهد الطريق لحدوث مواجهة بشأن رفع حد الدين الفيدرالي- وهو أمر يتوقع خبراء اقتصاديون أن يكون ضرورياً بعد يوليو 2023.