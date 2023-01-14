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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مؤدي المهرجانات أبو ليلة: حصلت على كارنية نقابة المهن الموسيقية

أبو ليلة
أبو ليلة

قال مؤدي المهرجانات أبو ليلة، إنه حرص على تقنين أوضاعه بنقابة المهن الموسيقية،  لافتا إلى أنه حصل كارنية عضوية النقابة، مشيرا إلى أنه كان من ضمن قائمة مؤدي المهرجانات الموقوفة عن العمل.

وكشف أبو ليلة  خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، عن أعماله الفنية الجديدة خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أنه حاليا يحضر لأغنية مع المطرب طارق الشيخ والمطرب أحمد شيبة.

أضاف مؤدي المهرجانات أبو ليلة، أن حسن شاكوش رفض الغناء معه، رغم نجاح دويتو أحنا بتوع ربنا وبعدها أغنية أشكرك، وكنا مكسرين الدنيا، وأنا بطبيعتي مبحبش أدخل في مشاكل مع حد".

أبو ليلة خط احمر محمد موسى

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