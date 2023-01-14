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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

4 أمور تساعدك على الوصول للخشوع في الصلاة

صدى البلد

الخشوع في الصلاة لا يتحقق الا إذا وضع المصلي نصب عينيه أنه يريد الخشوع في الصلاة، وبالنية الخالصة سيحقق الله له ذلك، وكن حريصا على ذلك، فإذا أقام الإنسان الصلاة فقد أقام نفسه على طريق الله وعرف كيف يلجأ اليه وكيف يتعبده ويتتذلل بين يديه ويكون له ذلك حصنا حصينا من شرور الدنيا والناس.


4 أمور هتساعدك في الوصول للخشوع في الصلاة

1. الاستعانة بالله .. قبل كل شيء عايز تعمله أو توصله هو إنك تستعين بالله، لأن رب العالمين هو الوحيد اللي يقدر يعينك

2. التأني في الصلاة .. ماتستعجلش إنك تخلص الصلاة بسرعة بالراحة وأنت بتؤدي كل ركن في الصلاة

3. تدبر الآيات اللي بتقرأها .. ركز فيها جدًا وعيش معاها

4. الدعاء .. اسأل رب العالمين دائمًا الوصول للخشوع في الصلاة 

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دعاء الخشوع فى الصلاة 

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ

رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى إلي، وانصرني على من بغى علي،رب اجعلني لك شكاراً، لك ذكاراً، لك مطواعاً، إليك مخبتاً أواهاً منيباً، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي” رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي.

طريقة سهلة للخشوع فى الصلاة 

كشف الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن طريقة سهلة للخشوع في الصلاة، والتي تبدأ بذكر الله عز وجل قبل كل صلاة بدقيقة أو دقيقتين، ويشمل الذكر التهليل والاستغفار والصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم).

وقال وسام، خلال لقائه بفيديو منشور على موقع الفيديوهات “يوتيوب”،"، إنه يجب على المصلي بعد تكبيرة الإحرام أن ينظر موضع سجوده ويبدأ في قراءة فاتحة الكتاب بتدبر آية، حيث إن كل آية بها منهج حياة، فإذا ما تدبرتها أثناء الصلاة ستمنعك من السرحان وتزيدك خشوعا وتدبرا.

وأضاف أمين الفتوى أنه إذا ركع المصلي عليه أن ينظر موضع سجوده ولا يحرك عينه ثم يقول "سبحان ربي العظيم" بإظهار النون في كلمة سبحان ويقولها بتدبر وهكذا في باقي الركعات، وإذا فرغ من صلاته فليحرص على ترديد أذكار ختم الصلاة والمحافظة على السنن، وتابع: "بالمداومة على هذه الطريقة ستجد نفسك خاشعا في صلاتك".

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