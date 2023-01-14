الثلاثاء بمكتبة مصر..عيسى بيومي في مصر لمناقشة كتابه "الدين في مستقبل البشرية"

يصل الثلاثاء المقبل من هامبورج إلى مصر، الأديب المهندس عيسى بيومي للقاء رواد مكتبات مصر العامة في ندوة مناقشة كتابه الأحدث: "الدين في مستقبل البشرية" الصادر مؤخرًا عن "دار غراب للنشر والتوزيع" بالقاهرة.

وتضم لجنة مناقشة الكتاب: د. طارق منصور، الروائي وأستاذ التاريخ بكلية الآداب بجامعة عين شمس، ود. حسن محمد وجيه، الأستاذ بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في عدة دورات، وخبير التفاوض الدولي، والدكتورة بسمة الصقار الكاتبة والصيدلانية والباحثة في علم المصريات. ويدير المناقشة الإذاعي عمرو الشامي، مقدم برنامج "مع النقاد" على أثير "إذاعة البرنامج الثقافي" من القاهرة.

يتم مناقشة الكتاب ذلك في الساعة الخامسة من مساء الأربعاء المقبل 18 يناير بقاعة الندوات بالطابق الثالث بمكتبة مصر العامة بالجيزة 4 شارع جمال حمدان "الطحاوية سابقًا"، بجوار مجلس الدولة.



أعلن ذلك الكاتب الصحفي الكبيرمصطفى عبد الله رئيس تحرير جرية اخبار الأدب السابق الذي قدم عرضا للكتاب قائلا:" وقوفًا على رغبة أصدقائي، يسرني أن أتيح لكم بعض المعلومات عن هذا الكتاب المهم ليتمكن من شاء من الزملاء الإعلاميين من الاستفادة منها فيما ينشرون من أخبار، أو تنويهات، أو تقارير قبل موعد انعقاد الندوة أو بعدها..ولتكن البداية مع كلمتي المنشورة على الغلاف الأخير للكتاب، وفيها أقول: "إن المهندس عيسى بيومي؛ المبدع والمفكر صاحب السيرة الإبداعية والحياتية الحافلة، بل والملهمة، ينوب عنا في سَبر أغوار قضية تشغل بال كل منا، مهما اختلف دينهم أو عقيدتهم أو فِكرهم أو لسانهم؛ ألا وهي قضية الدين.

هذه القضية الشائكة التي يتسلل إليها وعينا في محاولة لإدراك حقيقتها في العلن، وفي الخفاء أيضًا، لاسيما وأننا وصلنا إلى حالة من القولبة في تعاملنا مع الدين.. أيًا كان هذا الدين الذي نعتنقه أو نتشيع له، دون تفكير منا في حقيقة ما يرمي إليه، وبالتالي فإننا نقف موقف الرفض من الآخر الذي نختلف معه أو يختلف معنا.

ومن هنا تأتي أهمية هذا الكتاب الذي أنفق مؤلفه سنوات عدة في القراءة والتأمل والبحث في الجوانب المختلفة ذات الصلة بحقيقة الدين، وخرج بهذا العمل الذي يُمَكِّننا من الاقتراب من أهميته الدين في الارتقاء بالإنسانية..

فالمؤلف يسعى إلى تأكيد أهمية الأديان في حياة البشر منذ بزوغ فجر التاريخ، ويوضح تأثيرها في بناء القيم الإنسانية في المجتمعات باختلاف أماكن ظهورها وأزمنتها، فضلًا عن توضيح المخاطر التي تحدِق بالبشرية نتيجة تجاوزات العلم الحديث وتطبيقاته التكنولوجية، ما لم توضع ضوابط لكبح تجاوزاته، وفرض محددات أخلاقية تحكم أداء القائمين على تلك التجارب، لتَحُولَ دون فعل المحظور من عبث بالطبيعة والكائنات الحية.

يستعرض الكتاب أيضًا النظريات والاكتشافات العلمية التي أحدثت ثورة في فهم الإنسان للطبيعة، وتحديد القوانين الحاكمة لها، والتي كانت أساسًا للاختراعات العديدة التي يسَّرت العيش للإنسان على وجه الأرض، بل وأعانته على غزو الفضاء.

كما يستقرئ الكتاب ما سيحمله المستقبل من تحديات أخلاقية للبشر نتيجة للتقدم العلمي الهائل الذي لا تحكمه ضوابط من ضمير.

فأينما خطوتَ في أرجاء الأرض حيث يعيش البشر، أو استطلعتَ تاريخ المجتمعات الإنسانية، تجد دينًا ما، وهو ما يقطع بوجود شيء في الطبيعة البشرية يؤهل لنشأة هذه الظاهرة ويحث عليها.

ما الذي جعل المفهومَ أو الحسَ الديني قاسمًا مشتركًا بين البشر في مختلف الديار والعصور، مع ملاحظة تفاوت الأديان وتعددها فيما يزيد على أربعة آلاف ديانة؟

ويتساءل مؤلف هذا الكتاب:

هل كان يمكن للمجتمع البشري أن يُبقي على حاله دون أن تنشأ بين أفراده دوافع غير متحيزة مثل الإنصاف والعدل والمساواة والتعاطف؟ وهل كان يمكن للإنسانية أن تزدهر دون أن تسمو فوق غرائزها، أو تواصل تقدمَها دون التمسك بأخلاق؟ وما مصير مجتمع يلتصق كل فرد فيه بأنانيته ومصلحته وغنائمه دون اعتبار للحق والعدل والرحمة؟ وما معنى الضمير إذا عجز الإنسان عن تمييز الصواب من الخطأ، أو الصدق من الكذب، أو الحق من الباطل؟ وأي سلوك سيتميز به إذن سوى سلوك الوحوش؟ وهل ينسحب الدينُ في الزمن الحاضر أمام العلم ويتوارى في صفحات التاريخ ليمسي الإيمانُ بوجود إله غير ضروري لإنسان المستقبل؟ وهل هناك قيم أخلاقية كونية تحكم سلوكِ العلماء وطموحهم في مراكز البحث والاختراع كافة؟ ولماذا تفرض الإنسانية على سلوك أبنائها منظومة مقدسة من القيم، ولديها علوم النفس والاجتماع تهتدي بها إلى أفضل سلوك؟ وهل هناك جهد مضاف من رجال الدين عليهم بذله كي تؤمّن البشرية مسيرتها نحو مستقبل لا يحفه الخطر أو يشوبه الغموض؟ وإلى أي مدى ستغيرُ تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من واقع البشرية" وكيف سيكون الحال حين تشارك الآلة الإنسانَ في صنع مصيرِه وربما تسيطر عليه؟ وهل سيبزغ معنى جديد للإنسانية مع تطور الآلة الذكية؛ معنى يعيد تعريف الوعي والمعرفة والإرادة والتجربة الإنسانية برمتها؟

إن الدور الحقيقي للدين - كما يشير عيسى بيومي – يكمن في بناء الضمائر والتعريف بالقيم، وهو دور يضمحِل في العالم بأسره، سواء في الدول المتقدمة أو الأقل تقدمًا، فالأمر ليس في التزام ظاهري للفرد بتعاليم دينه، وبتجنب نواهيه بينما يبرر ظلمه وعدوانه على من يشاركه العيش، كما أنه ليس في كثافة أعداد الزائرين لأماكن العبادة بينما الرباط ُبينهم لا يتعدى مَلء فراغ المكان، وليس في الاحتفالات بمناسبات وأعياد نتبادل فيها التهاني، والدعوات بينما القوة لا تزال هي المنطق الذي يفرض به القويّ إرادته وليس الحق والعدل.

ويتساءل المؤلف: أين مضمون الهداية في تلك الأشكال والصور المتعددة؟ وهل عِلمُ الإنسان صرفه عن شغف روحه للحقيقة الخالدة؟ وهل سيبقى للدين دورٌ مؤثرٌ في مسيرة البشرية ملبيًا لمكون الإنسان الروحي؟ أم أن سلم التطور سيصل بالبشر إلى صنع أنفسهم بما يرغبون من صفات تؤهلهم لغزو الفضاء البعيد وسكنى الكواكب، فلا تبقى لهم حاجةٌ لدين يرشدُ ضمائرهم ويعززُ قيمهم؟

إن نظرة شاملة على عالم اليوم تظهر لنا بجلاء إلى أين تسير البشرية في تطورها الأخلاقي؛ النزاعات المسلحة والاضطرابات السياسية والجيوسياسية بين الدول، والصراعات والقلاقل الداخلية، لا يفتقر إليها ركن من أركان الأرض.

إن الإنفاق العسكري للعالم في عام 2021 زاد على ألفي مليار دولار أمريكي طبقًا لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام العالمي، وسوف يزيد على ذلك هذا العام حسب الميزانيات المعلنة للدول.

ولنتصور كم يمكن لهذا المال أن يطعم من الجوعى، ويعالج من المرضى، وينير من عقول الجهلاء والأميين، بما يضيف للبشرية بشر أصحاء الجسد والعقل، ويعظّم من المحصلة النهائية للجهد الإنساني.

إن العالم يفقد اتزانه وترتبك بوصلته حين تتعدد تعاريف الصواب والخطأ، وحين تختلف مفاهيم القيم الإنسانية حسبما تكون المنفعة، وحين يُترك للعلم المادي وحده البحث عن الحقيقة.

يشير مؤلف هذا الكتاب إلى أن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تُعقد ويتبارى ممثلو أعضائها الـ 193 في تقديم ما يتصورونه الحقيقة، ليكون حصاد الحقيقة في النهاية بمثل عددهم من رؤى وروايات! فهل عقدت الأمم المتحدة اجتماعًا عالميًا في تاريخها ولو لمرة واحدة موضوعه الضمير الإنساني؟ وحتى المنتديات الدولية المرموقة بروادها من الساسة والفلاسفة والاقتصاديين والتقنيين - مثل منتدى دافوس السنوي بسويسرا - يتحدثون في الاقتصاد والتجارة دون اتفاق على معنى الصواب والخطأ، ويتناقشون في السياسة قبل الالتزام بقيم إنسانية ثابتة! وإذا لم يكن هناك بنيان راسخ للضمير، فكيف يمكن ضبط الفعل؟

إن البحث عن دور أخلاقي للأديان يؤسس لحياة متزنة يشيع فيها العدل والسلام، ويؤمِّن مستقبل الإنسانية الذي هو أمر ضروري وعاجل، لأن الذكاء الاصطناعي وتعليم الآلة لن يقوم بهذا الدور حاليًا أو مستقبلًا مالم تغيض روح الإنسان في ماديته، ليمسي وعيه الذي تميز به بين الأحياء مصدر فنائه.

ونظرة إلى واقع الحال الذي تعيشه البشرية في العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين، وما تتجه إليه محصلة الجهد البشري من مستقبل مزهو بنشوة العلم واكتشافاته المتتالية ومغترًا بما تفسحه التكنولوجيا من آفاق لا تبعث على التفاؤل، في رأي المؤلف، ليس لأن علماء الأنثروبولوجيا والسيكولوجيا والتطور الأحيائي والمخ والأعصاب يُرجِعون أصل الدين إلى طبيعة عمل خلايا المخ وأنظمته المختلفة وما يسمونه العقل الاجتماعي، وليس لأن أفعال الإنسان كلها ترتبط بطبيعة جسده وكيف يعمل، وإلا فما جدوى هذا العضو الذي يعتبر أعقد من الكون وهو مُخ الإنسان، وليس لاستعصاء قبول التفسير العلمي لظهور أديان نؤمن بأن مصدرها السماء، ولكن لأن قوة تصديق الإنسان بالعالم المادي تجاوزت اهتمامه بعالم الضمير والوجدان.

اللهفة على كل ما تقدمه التكنولوجيا للدول والأفراد من أجهزة وآلات ومعدات، أضعف توق الروح للحكمة، فانفردت المادة بالإرادة، واخُتزل وعي الإنسان في حواسه الخمس التي تصله بواقعه المباشر، وعدا ذلك فلا تأثير له، رغم أن تلك الحواس بالمنطق المادي ليست ما يتفوق به الإنسان على عديد من الأحياء التي تغلبه في مدى الرؤية أو السمع أو اللمس أو التذوق أو الشم.



