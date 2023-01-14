لاعب عراقي سابق: بطولة خليجي 25 مرحلة تحضيرية للاستعداد الوطني للمنافسات الكبرى

أكد اللاعب الدولي السابق العراقي حسام فوزي اليوم/ السبت/ أن بطولة خليجي (25) تمثل مرحلة تحضيرية مهمة في مشوار إعداد المنتخب الوطني بكرة القدم للبطولات المقبلة، مشيداً في الوقت ذاته بمستوى فريق بلاده عقب التأهل إلى المربع الذهبي .

وقال فوزي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - "إن منتخبنا الوطني يسير بالطريق الصحيح، عطفـاً على نتائجه في دور المجموعات"، موضحا أن الأداء في تصاعد مستمر من مباراة لأخرى على أمل أن تتواصل النجاحات في نصف نهائي البطولة.

وأشار إلى أن الجميع يعلم أن المدرب كاساس غير مطالب بقيادة المنتخب العراقي لتحقيق لقب كأس الخليج، نظراً لقصر الفترة ما بين تسلمه المهمة وانطلاق البطولة، ولكن في المقابل أمامه الفرصة لبناء الفريق والارتقاء بمستوياته من خلال الإطلاع على أداء اللاعبين في المسابقة التي تعد بمثابة مرحلة تحضيرية لأسود الرافدين قبل خوض غمار المنافسات الكبرى.

وبشأن الحضور الجماهيري الكبير في مدرجات ملعب البصرة، أكد فوزي أن الشغف الموجود لدى الشعب العراقي باستضافة المسابقات ومتابعة المباريات له الأثر البالغ في إنجاح بطولة الخليج، مشيداً بأهل البصرة الذين كانوا مفخرة وعنواناً للكرم والطيبة.