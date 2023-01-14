عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب عراقي سابق: بطولة خليجي 25 مرحلة تحضيرية للاستعداد الوطني للمنافسات الكبرى

صدى البلد

أكد اللاعب الدولي السابق العراقي حسام فوزي اليوم/ السبت/ أن بطولة خليجي (25) تمثل مرحلة تحضيرية مهمة في مشوار إعداد المنتخب الوطني بكرة القدم للبطولات المقبلة، مشيداً في الوقت ذاته بمستوى فريق بلاده عقب التأهل إلى المربع الذهبي .

وقال فوزي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - "إن منتخبنا الوطني يسير بالطريق الصحيح، عطفـاً على نتائجه في دور المجموعات"، موضحا أن الأداء في تصاعد مستمر من مباراة لأخرى على أمل أن تتواصل النجاحات في نصف نهائي البطولة.

وأشار إلى أن الجميع يعلم أن المدرب كاساس غير مطالب بقيادة المنتخب العراقي لتحقيق لقب كأس الخليج، نظراً لقصر الفترة ما بين تسلمه المهمة وانطلاق البطولة، ولكن في المقابل أمامه الفرصة لبناء الفريق والارتقاء بمستوياته من خلال الإطلاع على أداء اللاعبين في المسابقة التي تعد بمثابة مرحلة تحضيرية لأسود الرافدين قبل خوض غمار المنافسات الكبرى.

وبشأن الحضور الجماهيري الكبير في مدرجات ملعب البصرة، أكد فوزي أن الشغف الموجود لدى الشعب العراقي باستضافة المسابقات ومتابعة المباريات له الأثر البالغ في إنجاح بطولة الخليج، مشيداً بأهل البصرة الذين كانوا مفخرة وعنواناً للكرم والطيبة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

مفاجأة للمصريين|الدولار يتراجع 250 قرشًا لأول مرة وهذا سعره الأن في البنوك

مرتضى منصور يوقع عقوبة قاسية على إمام عاشور.. لهذا السبب

الكويت .. تحرك عاجل من الحكومة بشأن إقامات آلاف من الوافدين

قرار عاجل من ميدو لإنقاذ الإسماعيلي

لقاء القمة.. حفنة من الغيابات في الأهلي وثنائي الزمالك يبتعدان عن المباراة

إعلامية : الفنانة منة شلبي تغادر البلاد ونقل والدتها زيزي مصطفى للمستشفى

متابعين وبنحلها| تحرك عاجل من التعليم بعد سقوط سيستم امتحانات "أبناؤنا في الخارج"

ترشيحاتنا

دعاء المطر.. انتهز الفرصة وردده وأبواب السماء مفتوحة

راشد البنزايد: البحرين قدمت نموذجا رائدا في توطيد أواصر الأخوة ووحدة الصف

أكتوبر الجديدة: حملة نظافة موسعة وتنفيذ قرارات غلق وتشميع أنشطة مخالفة

دعاء فك الكرب والفرج والتيسير.. 17 كلمة نبوية تفتح لك الأبواب المغلقة في دقائق

ألمانيا ترفض تزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد" قبل التشاور مع أمريكا

معيط: التأمين الصحي الشامل يحقق 67 مليار جنيه فوائض مالية منذ بدء المنظومة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

النوم بين الساعة 10 و 11 مساءً يحميك من مرض خطير| خلي بالك

ابنة فيفي عبده تثير الجدل بإطلالة ملفتة| شاهد

حقد.. رجال يشعلون النار في منزل عائلة أثناء النوم بالهند|فيديو

نادر ومصنوع من خشب الأرز.. ماذا يفعل تابوت رمسيس الثاني في فرنسا ؟

فيديو

لماذا هاجمت أحلام جورجينا صديقة كريستيانو رونالدو.. تفاصيل|فيديو جراف

أنا راضية بحكم ربنا عليا..محمد عشوب يكشف آخر كلمات مريم فخر الدين

هل ظهرت علامات الساعة في مكة.. إمام الحرم المكي يجيب| فيديو جراف

ذكر في القرآن.. حقيقة اقتراب اصطدام النجم الطارق بـ الأرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ