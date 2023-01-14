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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة و الصحة| علامة في الأصابع تكشف الإصابة بـ تليف الكبد.. ابنة فيفي عبده تثير الجدل بإطلالة مميزة

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار من خلال التقرير التالي:

النوم بين الساعة 10 و 11 مساءً يحميك من مرض خطير| خلي بالك

النوم أو حالة الراحة عندما يرتاح الجسم أمر مفيد لأجهزة الجسم الرئيسية مثل نظام القلب والأوعية الدموية، ترتبط صحة النوم ارتباطًا مباشرًا بالصحة العامة وكان هذا هو المجال الأكثر بحثًا في علوم الحياة.

جمال شعبان: القلب البشري في حجم قبضة اليد ووزنه 300 جم

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن بعض المعلومات التي لا يعرفها الكثير حول القلب.

طرق سهلة تضمن تهدئة بكاء الرضع في ثواني

يفشل أغلب الآباء في تهدئة الرضع خلال نوبات البكاء التي تنتابهم ، وذلك على الرغم من تلبية جميع متطلباتهم، التي يحتاجونها، وتبدأ التساؤلات والشكوك حول ما إن كان الطفل يشعر بالوجع أو مصاب بآلام المعدة، وبالتالي قد يشعر الوالدين بعدم السيطرة على الأمور حينها.

ابنة فيفي عبده تثير الجدل بإطلالة ملفتة| شاهد

حرصت عزة مجاهد ابنة الفنانة فيفي عبده على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

علامة في الأصابع تكشف الإصابة بـ تليف الكبد| احذر

الكبد هو أكبر عضو في الجسم يقع في الجزء الأيمن العلوي من البطن، أسفل الحجاب الحاجز وفوق معدتك، وهو مسؤول عن العديد من وظائف الجسم بما في ذلك إنتاج وإفراز الصفراء وإفراز البيليروبين والكوليسترول والهرمونات ، كما يساعد في تنشيط الإنزيمات،  علاوة على ذلك فهو يستقلب الدهون والبروتينات والكربوهيدرات،  لذلك يمكن أن يؤدي مرض الكبد إلى الكثير من المضاعفات التي يمكن أن تعرقل العديد من هذه الوظائف أو جميعها، أسوأ جزء في الأمر هو أن الأعراض لا تحدث إلا بعد فوات الأوان.

 

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