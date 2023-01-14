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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السكر بـ 13.5 جنيه .. محافظ القاهرة يفتتح منفذ أهلا رمضان بشارع 9 بالمقطم

محافظ القاهرة خلال
محافظ القاهرة خلال الافتتاح

افتتح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة منفذا جديدا من منافذ " أهلا رمضان " بشارع ٩ بالمقطم ضمن أكثر من ١٠٠ منفذ تقوم المحافظة بإقامتها فى كافة أنحاء العاصمة تنفيذًا  لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الاساسية والاستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق . 


ويضم منفذ " أهلا رمضان" كافة السلع الأساسية من الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة بأسعار تقل عن مثيلاتها بالسوق . 


وأكد محافظ القاهرة أن الدولة تبذل جهدًا كبيرًا من أجل رفع العبء عن كاهل المواطنين خاصة فى ظل الأزمة العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية . 


وأشار المحافظ  إلى أنه سيتم نشر عدد كبير من المنافذ الجديدة بالتعاون مع مديرية التموين والغرفة التجارية فى كافة الأحياء خاصة المناطق الأكثر إحتياجا للبيع بسعر الجملة تخفيفا عن كاهل المواطنين وستعمل إلى جانب منافذ بيع السلع الغذائية الثابتة والمتحركة الموجودة بالعاصمة والتى يبلغ عددها أكثر من ٢١٠٠ منفذ . 


وأكد أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بحملات مكثفة بكافة مناطق وأحياء القاهرة بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة ، ولضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ، ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين ، مع التشديد على الإلتزام بوضع قوائم أسعار السلع في أماكن واضحة، وتدوين الأسعار على المنتجات الغذائية الموجودة بمنافذ البيع لكل سلعة على حدة . 


وأضاف محافظ القاهرة أن الحملات أسفرت اليوم عن ضبط ٨٩ مخالفة من بينها نقص فى وزن الخبز وعدم الإعلان عن الأسعار أو وضوح تاريخ الإنتاج والصلاحية .


وتلقي منافذ "أهلا رمضان" التى أقامتها محافظة القاهرة إقبالا كبيرا من المواطنين لتوافر السلع بأسعار أقل من مثيلاتها فى السوق . 


رافق المحافظ فى جولته م. جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء عبد النعيم حامد مدير مديرية التموين، وعدد من قيادات المحافظة .

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القاهرة اهلا رمضان المقطم السلع الأساسية والاستراتيجية الأرز والزيت والسكر

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