عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

الفن أنقذني من الإدمان.. خالد الصاوي نادم على عدم الإنجاب وغير نادم على عمارة يعقوبيان

صدى البلد

أكد الفنان خالد الصاوي، عدم تأكده من عرض دوره في فيلم عمارة يعقوبيان على النجم محمود حميدة، قائلا: "مش متأكد دوري في فيلم عمارة يعقوبيان رفضه محمود حميدة ولا ولكن اعرف أن في ممثلين كبار قلقوا من الدور والنهاردة أن شايف أن عندهم حق".

شاهد الفيديو:

وأوضح  الصاوي، في حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، اليوم الخميس، أنه لم يندم على دوره في فيلم عمارة يعقوبيان ولكن يؤيد النجوم الكبار الذين رفضوا الدور لأن لديهم أبناء سيعانون من ردود الفعل على الدور.

وتابع: "مش ندمان على الدور ولكن الممثلين اللي رفضوا عندهم حق لأنهم مخلفين لان عندهم بنات إنما أنا كنت لوحدي في الحياة، وبدأت اكتشف أن الحياة مش بالدراع بس، وكل حاجة كنت بعملها لما كبرت قلت 50% من كل اللي عملته في حياتي الشخصية والفن مش عايزة وعايز استبدله بحاجة تانية".

أكد الفنان خالد الصاوي، ندمه على تأخره في قرار الزواج وعدم الانجاب، قائلا: "ندمت على كل الحاجات غير الطبيعية اللي عملتها في حياتي في أنى اتجوزت متأخر وأني مخلفتش والخلفة ملهاش علاقة بالسند والضهر ولكن تأخرنا في فكرة الخلفة لما عدى الوقت".

وكشف خالد الصاوي، في حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنه فكر في وقت من الأوقات أن يتبنى طفل ولكنه لم يكن متأكد من كون الفكرة صحيحة أم لا، مضيفا: "مكنتش متأكد أنها فكرة صحيحة ولا لا، واللي يقدر يعمل كده ربنا يبارك له ولكن أنا متحرك وبسافر".

شاهد الفيديو:

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

مفاجأة للمصريين|الدولار يتراجع 250 قرشًا لأول مرة وهذا سعره الأن في البنوك

بعد الإفراج عن الأعلاف.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم السبت 14 يناير

مرتضى منصور يوقع عقوبة قاسية على إمام عاشور.. لهذا السبب

قرار عاجل من ميدو لإنقاذ الإسماعيلي

قرار عاجل.. إحالة أوراق قاتلة والدتها في بورسعيد بمساعدة عشيقها إلى المفتي

الكويت .. تحرك عاجل من الحكومة بشأن إقامات آلاف من الوافدين

الضربة الأخيرة للسوق السوداء.. ماذا ينتظر الدولار في مصر؟

موضوعات متعلقة

البيضة بـ 80 قرشا .. اعرف فوائد بيض السمان قبل طرحه بالأسواق

البسوا جواكت ثقيلة.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس

مفاجأة بسعر الدولار مقابل الجنيه واستقرار الذهب | تفاصيل

لها تأثير كبير.. العلماء يحذرون من عاصفة شمسية ضخمة تضرب الأرض

ترشيحاتنا

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار على القاهرة والوجه البحري.. تغطية خاصة

من الثلج بالكامل.. شاهد أغرب صالة عرض للسيارات في التاريخ

بموجب اتفاقية 1973.. إيران تطالب أمريكا بتسليمها المتهمين باغتيال سليماني

وثائق سرية تكشف الدور الخبيث لبريطانيا ضد مصر في الستينيات

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

أخبار الفن.. فيديو جديد لـ شيرين وحسام حبيب.. صدمة تصيب منة شلبي.. وزواج رحمة رياض بدون مأذون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة شبابية جريئة.. نرمين الفقي تثير الجدل بظهورها| شاهد

نشرة المرأة و الصحة| علامة في الأصابع تكشف الإصابة بـ تليف الكبد.. ابنة فيفي عبده تثير الجدل بإطلالة مميزة

برعاية تركي آل شيخ.. 2.6 مليون دولار للعشاء مع رونالدو وميسي ومبابي

خاص.. انطلاق تصوير مسلسل «هابي هالوين»

فيديو

الفن أنقذني من الإدمان.. خالد الصاوي نادم على عدم الإنجاب وغير نادم على عمارة يعقوبيان

بعد ضربها من ممثلة.. رحمة رياض تثير الجدل بسبب زواجها بدون مأذون

مينفعش نفضح قرايبنا.. رد فعل شقيقة وفاء سالم على فيديو انتهاكها

حقيقة قصة حب منة شلبي وتامر حبيب ومرض والدتها ومغادرتها البلاد.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ