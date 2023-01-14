صحف الإمارات.. وحدات النخبة الأوكرانية تفشل في اقتحام سوليدار.. الجيش اللبناني يطلق النار على طائرة مسيرة إسرائيلية.. ونجاح أول مهمة عربية على سطح القمر



- الإمارات وباكستان تؤكدان في بيان مشترك سعيهما لتعزيز شراكتهما الإستراتيجية

- تحذير شديد اللهجة من شرطة أبوظبي للسائقين

- كندا تضبط أكبر كمية من مخدر الأفيون في تاريخها المُعاصر

اهتمت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم بالعديد من الأخبار المحلية والإقليمية والعالمية.

فقد ابرزت صحيفة البيان الإماراتية؛ تأكيدات دولة الإمارات وجمهورية باكستان الإسلامية حرصهما على تكثيف التشاور والتنسيق المشترك من أجل تعزيز شراكتهما الاستراتيجية خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية وتطوير المشاريع المشتركة وذلك في بيان مشترك للدولتين.

كما أشارت الصحيفة الي أعلان العقيد في الجيش الروسي، فيتالي كيسليوف، فشل فلول قوات النخبة الأوكرانية التي تلقت تدريبها في بريطانيا، بالتسلل على متن العشرات من العربات إلى مدينة سوليدار المحررة مؤخرا.

وذكر كيسليوف لوكالة "تاس" الروسية أن حوالي 300 إلى 400 عنصر من هذه القوات حاولوا اقتحام سوليدار واستئناف القتال ضد الجيش الروسي.

ولفت إلى أن الوحدات المهاجمة تابعة للوائيين 46 و77 للإنزال جوي، اللذين يمثلان النخبة في قوات كييف، ويعول عليها رئيس النظام الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، حيث تلقت تدريباتها في بريطانيا.

كما نبهت الصحيفة كذلك الي تصريحات الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، إن قواته أطلقت النار على طائرة مسيرة إسرائيلية اخترقت المجال الجوي فوق جنوب لبنان وقال مصدر أمني إن الطائرة المسيرة لم تسقط.

وجاء في بيان الجيش اللبناني "أثناء قيام دورية من الجيش بالكشف على أحد الخروقات في خراج بلدة حولا ووادي هونين خرقت طائرة درون (مسيرة) تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية في المنطقة المذكورة وحلقت فوق الدورية فقامت العناصر بإطلاق النار باتجاهها".

وقال مصدر أمني لـ "رويترز" إنهم لم يسقطوا الطائرة المسيرة.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه ليس على علم بمثل هذه التقارير.

تطلق إسرائيل بانتظام طائرات عسكرية في الأجواء اللبنانية دون إذن لكن من النادر جدا أن تستهدفها قوات الجيش.

واتفقت لبنان وإسرائيل في أكتوبر تشرين الأول على ترسيم حدودهما البحرية بعد سنوات من المحادثات بوساطة أمريكية. ولا تزال الحدود البرية بين الاثنين متنازع عليها.

وفي ديسمبر الماضي، قتل أحد جنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة عندما أطلقت النار على سيارته في جنوب لبنان، حيث تسيطر جماعة حزب الله المناهضة لإسرائيل على الأمن.

بينما صحيفة الوطن الإماراتية اهتمت بدعوة شرطة. أبوظبي السائقين إلى توخي الحذر بسبب ‎الأحوال الجوية الماطرة، والالتزام بالسرعة المتغيرة الظاهرة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية.

كما أشارت الصحيفة الي اعلان السلطات الكندية بفضل معلومات ‎شرطة دبي عن أكبر عملية ضبط لمخدر الأفيون في تاريخها

أعلنت السلطات الكندية عن تمكنها من ضبط أكبر كمية من مخدر الأفيون في تاريخها المُعاصر، بفضل المعلومات التي حصلت عنها من القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

واشارت إلى أن الكمية الضخمة بلغت 2 طن و500 كيلو غراماً من الأفيون بقيمة مادية تجاوزت الـ50 مليون دولار كندي، كانت مخبأه في 19 حاوية شحن بحرية.

كما لفتت الصحيفة الي ان مركز محمد بن راشد للفضاء قد قال ان ‎المستكشف راشد أكمل بنجاح شهرًا في الفضاء، ضمن أول مهمة عربية لاستكشاف القمر، حيث قطع مسافة بلغت 1.34 مليون كيلومتراً. منذ إطلاقه في 11 ديسمبر الماضي، قام فريق مشروع الإمارات لاستكشاف القمر بالتواصل مع المستكشف راشد نحو 220 دقيقة.

وكشف الفريق عن تشغيل أنظمة المستكشف 17 مرة منذ الإطلاق، حيث استمرت المرة الأولى لمدة ساعة، تبعتها 10 دقائق من الشحن اليومي لبطارياته خلال الأسبوعين التاليين، ويتم حالياً تشغيل أنظمة المستكشف مرة واحدة كل أسبوع لمدة 10 دقائق.

يستهدف الفريق إجراء 150 دقيقة إضافية من التواصل مع المستكشف راشد خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى إجراء 12 عملية تحضيرية تغطي سيناريوهات عمليات المستكشف على القمر قبل الهبوط على سطحه نهاية أبريل المقبل.