قارئة تستغيث بالمسؤولين لعلاج ابن اخيها من سرطان الدم

أرسلت القارئة علياء أيمن ، تستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد لعلاج ابن اخيها علي نفقة الدولة.

وقالت في استغاثته ابن أخي مصطفي شمس طالب في الصف الثاني الثانوي، ومقيم بقرية عمروي الشهداء بمحافظة المنوفية، ويعاني من سرطان الدم ويحتاج إلي العلاج في أسرع وقت لأن حالته أصبحت خطيرة جدا ، للتواصل مع مقدم الشكوى على رقم 01282579216.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.