العاملون بالصحافة والطباعة والإعلام: الظروف العالمية تستدعي التكاتف حول الرئيس السيسي

أكد مجدى البدوى رئيس مؤتمر الجمعية العمومية للعاملين بالصحافة والطباعة والاعلام ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ؛ إن ما يمر به العالم من تحديات جمة أثرت على اقتصاديات الدول الناشئة ومنها مصر ؛ وهو ما يستدعي التكاتف خلف القيادة السياسية لتحقيق تطلعات وآمال "الجمهورية الجديدة ".

واشار الي أن تلك "الجمهورية" التي أرست قواعدها قيادة حكيمة أدركت حجم التحديات واستوعبت قدر ما أثقلت به من مسئوليات جسام لتعبر بهذا الشعب الكريم لما يحقق طموحاته فى حاضر ومستقبل يليق وحضارته .

وأكد "البدوي" ؛ وفي هذا الإطار نجدد الثقة في القيادة السياسية ونثق في حكمتها في اتخاذ القرار المناسبة الذي يحافظ على تماسك الجبهة الداخلية وحفظ الأمن القومي .

وتابع قائلا : أنه رغم أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رسمت طريقًا جديدًا لإعادة دور وقوة التنظيم النقابى إلا أن المجتمع النقابي العمالي بحاجه الى ان يكون لديه استراتيجية وطنية للتنظيمات النقابية العمالية حتى يكون التنظيم اعلى قدر تطلعات الجمهورية الجديدة وفي اطار تفاعل النقابة مع أعضائها في كافة المؤسسات وإشراكهم في كافة الرؤى ندعو لإرسال مقترحات بشأن هذه الاستراتيجية حتى نحدد ملامحها التي تخدم أهداف التنظيم النقابي .

وأيضا لابد من مشاركة التنظيم النقابى عن طريق الانضمام لمبادرة "حياة كريمة" ؛ وكذلك التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى' عن طريق توقيع بروتوكولات لتنفيذ مهام تفصيلية منوطة بدوره المجتمعى فهو كشخصية محورية لديه العديد من مراكز التدريب على كل المستويات لتجهيز العمالة وفقًا لسوق العمل المعاصر ..فضلا عن تقديم تلك الاحتياجات مبادرة " ابدأ' .

جاء ذلك خلال مؤتمر الجمعية العمومية للعاملين بالصحافة والطباعة والاعلام والذى يأتى بعنوان"النقابات والحوار الوطني ..مساحات مشتركة لبناء الجمهورية الجديدة" بحضور عدد من القيادات النقابية العمالية.منهم: خالد عيش عضو لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ ؛ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر؛ وهشام فؤاد نائب رئيس الاتحاد الدولى للخدمات ورئيس نقابة المرافق العامة؛ ود. على عبد الوهاب عضو مجلس ادارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس نقابة النيابات والمحاكم؛ ود. حسام الدين مصطفى عضو مجلس ادارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس نقابة النقل البحرى؛ وأحمد عاشور عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وأعصاء مجلس ادارة نقابة الصحافة والطباعة والاعلام ورؤساء وأعضاء اللجان النقابية .

وشدد رئيس المؤتمر 'على ان الدولة اتخذت بقيادة الرئيس السيسي على مدار السنوات الماضية العديد من القرارات التي حصنت الشعب من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية ولم تترك المواطن فريسة لهذه الأزمات التي التهمت كبرى اقتصاديات العالم؛ حيث شرعت الدولة على مدار ثماني سنوات فى بناء منظومة حماية اجتماعية شاملة، من خلال استراتيجيات اقتصادية واجتماعية وصحية متكاملة لدعم الفئات الأولى بالرعاية في كل ربوع مصر إلى جانب إطلاق مبادرة "حياة كريمة" التي يستفيد منها ما يقرب من 60 مليون مواطن والارتقاء بالخدمات الأساسية في مجالات البنية التحتية والصحة والتعليم والإسكان، والتعامل الحاسم مع المشكلات المتراكمة عبر سنوات مضت قبل إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وبما يحقق التوازن بين عمليات الإصلاح والتنمية والعدالة الاجتماعية ويدعم قدرة الدولة والمجتمع على التكيف والتعامل مع المتغيرات المختلفة خاصة في الفترة الراهنة فضلا رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع العام والأعمال والقطاع الخاص .

كما بلغ حجم الاستثمارات فى المشروعات القومية ما يجاوز 7 تريليون جنيه بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

ونفذت الدولة أكثر من 90% من أعمال هذه المشروعات شركات القطاع الخاص مما يدل على أن استفادته من هذه المشروعات؛ ولقد كان أثرها كبيرا على عمال مصر حيث وفرت لهم هذه المشروعات فرص عمل وأدت إلى تراجع معدلات البطالة .

اضاف رئيس المؤتمر انه تم صدور العديد من التشريعات التي تؤكد على حرية التنظيم النقابي من بينها إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية ؛ فضلا عن السير فى اقرار مشروع قانون العمل الذي يحتاج إلى نقاشات وحوار مجتمعي حتى نصل به إلى أفضل صورة تليق بالجمهورية الجديدة إلى جانب إجراء انتخابات المنظمات النقابية العمالية العام الماضي في دورتها الجديدة 2022 - 2026، والتى شارك فيها 29 نقابة عامة منضم إليها 2217 لجنة نقابية عمالية، يعبرون عن 4 ملايين و210 ألفًا و 466 عاملا عضو في الجمعيات العمومية وشهد الجميع بنزاهة هذه الانتخابات وعبرت عن الإرادة الحرة لعمال مصر.

قال: إن مؤتمر الصحافة يتزامن عقده مع دعوة الرئيس السيسي لحوار وطني شامل يجمع كافة أطياف المجتمع دون تمييز ومنهم أبناء التنظيم النقابي الذي وقفوا على مدار التاريخ مع الدولة الوطنية رافعين يد البناء في كل ربوع مصر وكانوا بمثابة وقود معركة البناء في الجمهورية الجديدة .

وفي هذا الصدد نؤكد دعمنا للحوار الوطني والإجراءات التي يتخذها مجلس الأمناء حتى يحقق هذا الحوار أهدافة لأنه منصة لتلاقي الأفكار وليس الصدامات ؛ كما أن هذه المنصة المهمة بمثابة جسر جديد لرؤى تدعم الدولة المصرية فى ظل الجمهورية الجديدة وننتظر إطلاق فعاليات المؤتمر حتى نتقدم برؤيتنا التي تلبي تطلعات التنظيمات النقابية العمالية.

اكد رئيس المؤتمر انه على مدار الفترات الماضية تم عقد العديد من جلسات الحوار المجتمعي للنقاش حول أهم تحديات التنظيم النقابي حتى نصل برؤية مشتركة تعبر عن مطالب التنظيمات النقابية من الحوار الوطني مؤكدا ضرورة الاهتمام بالتثقيف العمالي وذلك حتى تستطيع النقابات القيام بدورها في المفاوضة الجماعية وتسوية النزاعات الفردية والجماعية وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية.

وثمن رئيس المؤتمر جميع الخطوات التي تتخذها القيادة السياسية لمواصلة بناء الجمهورية الجديدة وكما تدعو جميع أبناء الشعب المصري إلى التكاتف وعدم الالتفات إلى الشائعات المغرضة التي يطلق أهل الشر للتقليل من حجم الإنجازات التي تم تنفيذها على كل شبر من أرض مصر؛ وتؤكد ثقتها في قدرة القيادة السياسية على تجاوز هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها العالم أجمع ومواصلة مسيرة البناء حتى ينعم أبناء الوطن بحياة كريمة .

وقال خالد عيش عضو لجنة القوى العامة بمجلس الشيوخ ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن العالم يشهد تحديات عديدة بسبب الاحداث القدرية منها فيروس كورونا والحرب الروسية الاوكرانية؛ مشيرا الى ان المجتمع المصرى يشهد حوارا وطنيا رفيع المستوى يشارك فيه التنظيم النقابى بشكل فاعل.

أضاف ان مجلس الشيوخ ناقش ورقة عمل خاصة بدمج الاقتصاد الخفى فى الاقتصاد الرسمى؛ مؤكدا أن عمال مصر لديهم رؤية واضحة لضبط سوق العمل .

بينما دعا د. حسام الدين مصطفى رئيس نقابة النقل البحرى كافة القيادات العمالية الى مساندة ودعم الوطن بزيادة ساعات العمل والانتاج قى ظل الجمهورية الجديدة

ووجه سيد نصر عضو مجلس النواب وأمين العمال بحزب مستفبل وطن على مستوى المحافظات الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على طرح الحوار الوطنى الذى يتبنى قضايا العمل والعمال؛ مؤكد ان نقابة الصحافة والاعلام داعما وسندا راسخا للعمل الوطنى.

اوضح احمد عاشور عضو مجلس النواب ان عقد مؤتمر الجمعية العمومية يتزامن مع جلسات الحوار الوطنى الذى يناقش كافة القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ليؤكد ان العمل النقابى يسير وفق معدل انتاجى حوارى متقدم يضيف بعدا وطنيا رفيع القدر..

سجل محمد الزعبى رئس نقابة الصحافة بدولة الاردن الشقيقة تقديره للقيادة السياسية المصرية فى مجالات التنمية على مستوى الاصعدة بدءا من انشاء الطرق مرورا ببخلق مناطق صاعية جديدة صناعية وجلب الاستثمارات المحلية والعربية والعالمية بالاضافة الى المبادرات الرئاسية الصحية والاجتماعية؛ مما يؤكد ان مصر تسير بقوة نحو مستقبل مشرق.

اكد اشرف امام رئيس هيئة المطابع الاميرية ان الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو افاق اقتصادية جديدة من خلال فكر رشيد للرئيس عبد الفتاح السيسى.