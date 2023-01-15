نجوم الموسم الأول لبرنامج الدوم يبدعون في أداء أغاني أم كلثوم ووردة

استضافت الإعلامية داليا أشرف في حلقة جديدة من برنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي إم سي الفضائية، الموهبة الغنائية لبرنامج الدوم أميرة الشاذلي وأمنية أبو بكر وملكة ماهر.

قالت أمنية أبو بكر إنها من محافظة الجيزة وخريجة تربية موسيقية، كما أبدعت في أدائها الغنائي لجزء من أغنية لأم كلثوم حرمت أقول بتحبني؛ معلقة أن هذه الأغنية لم يعرفها أحد من قبل لأم كلثوم.

وتألقت أميرة الشاذلي من محافظة طنطا في أداء أغنية لولا الملامة يا هوى للفنانة ورده الجزائرية بالإضافة إلى أغنية أنا ع البعد ده مقدرش للفنانة ميادة الحناوي.

ومن جانبها علقت ملكة ماهر أن الدقيقة التي قامت بأدائها الغنائي في برنامج دوم كانت صعبة جدا لكن الأصعب منها مقابلتها للدكتور محمد أبو الخير في المراحل الأولى في محافظة إسكندرية.