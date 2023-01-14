للعام الثاني على التوالي.. مطار البحرين ينال تصنيف خمس نجوم

قال مطار البحرين الدولي للعام الثاني على التوالي تصنيف خمس نجوم من "سكاي تراكس"، هيئة التقييم العالمية المتخصصة بتصنيف المطارات وشركات الطيران في العالم، وذلك تقديرًا للمستوى العالي من الخدمات والمرافق الذي يقدمه المطار للمسافرين.



وأعلنت "سكاي تراكس" عن التصنيف والذي جاء بعد التقييم الذي تم إجراؤه في نوفمبر 2022 وشمل عدة معايير، حيث تم معاينة الخدمات المباشرة عند مغادرة الرحلات ووصولها، وتحويل الرحلات، ومرافق المطار، وخدمات الزبائن والأمن وإجراءات الهجرة والجوازات والتسوق ومرافق الأطعمة. ويعد تصنيف الخمس نجوم هو الأعلى الذي تمنحه "سكاي تراكس" للمطارات في العالم.



وبهذه المناسبة رفع زايد بن راشد الزياني رئيس مجلس إدارة مجموعة طيران الخليج التهنئة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين و الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مؤكدًا أن هذا التقييم العالمي الذي حققه مطار البحرين الدولي ،للسنة الثانية على التوالي جاء ثمرة لما يحظى به هذا القطاع من رعاية واهتمام، وهو ما يسهم في تحقيق العديد من المنجزات والمكتسبات في ظل المسيرة التنموية الشاملة التي يقودها ملك البحرين، مشيدًا بدعم واهتمام الحكومة الموقرة برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بهذا القطاع المهم الذي يشكل ركيزة أساسية من ركائز النمو الاقتصادي ومحورًا رئيسيًا وحيويًا من محاور التنمية.





وأعرب رئيس مجلس الإدارة عن سعادته بهذا الإنجاز، والذي يعد تأكيدًا على استمرار المطار في تقديم خدماته وفقًا لأعلى المعايير والممارسات العالمية المتعارف عليها في هذا القطاع، مضيفًا أنه رغم حداثة عهد مبنى المسافرين الجديد إلا أن الخدمات المقدمة للسادة المسافرين قد حظيت بهذا الاعتماد المرموق للمرة الثانية من "سكاي تراكس"، وهي أعلى مرجعية للتصنيف والتقييم في صناعة الطيران والنقل الجوي، مؤكدًا حرص شركة مطار البحرين على الاستمرار في تطوير الخدمات بما يلبي الاحتياجات المختلفة للمسافرين.

