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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

محامي مشرفة عمال بورسعيد: المتهم الثاني ابن سفاح وأطالب بتحويله إلى الجنايات

المتهمان بقتل مشرفة
المتهمان بقتل مشرفة عمال بورسعيد

طالب المحامي محمد صفا عضو هيئة الدفاع عن مشرفة عمال بورسعيد التي قتلتها ابنتها وعشيقها الطفل البالغ من العمر ١٤ عاما، الكشف على المتهم لمعرفة سنه الحقيقي، وذلك خلال مرافعته في أولى جلسات المحاكمة في محكمة جنايات بورسعيد أمام المستشار السيد أبو السعود رئيس المحكمة.

وطالب محامي المجنى عليها مشرفة عمال بورسعيد بضم أوراق الدعوة ضد المتهم حسين محمد فهمي لمحكمة جنايات بورسعيد كونه ليس طفل وهناك تزوير في أوراقه. 

وأكد محامي مشرفة عمال بورسعيد أن المتهم طفل سفاح، ومسجل بعد ما تم ولادته، وأوراقه مزورة، وبالتالي فعمره أكبر من الرقم القومي. 

وقال المحامي في مرافعته: "هناك قضية نسب المتهم سنه ليس حقيقي، لذلك أطالب باستخراج التصريح باستخراج صورة من وثيقة زواج والد ووالدة المتهم ومقارنة عمره بتاريخ الزواج، وهل هو زواج رسمي أم لا. 

كما طالب محامي مشرفة عمال بورسعيد بعمل تحليل بصمة وراثية للقاتل، للتأكد أنه ابن زواج طبيعي، أم طفل سفاح، مؤكدا أن القاتل ليس طفلا.

وأحالت هيئة محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين: أحمد على جنينة، وعماد أبو الحسن عبداللاه، وأشرف عبيد علي، السبت، حكمها على نورهان خليل قاتلة والدتها داليا الحوشي إلى فضيلة مفتى الديار المصرية.

وحددت هيئة محكمة جنايات بورسعيد جلسة ١٨ فبراير المقبل للنطق بالحكم فى القضية عقب ورود رأي مفتي الديار المصرية.

كانت محكمة جنايات بورسعيد نظرت قضية مقتل داليا الحوشي مشرفة عمال بورسعيد على يد نجلهتا بالتعاون مع جارها عشيقها الطفل أمس السبت.

واستمعت هيئة محكمة جنايات بورسعيد إلى مرافعة النيابة العامة والتى أسردت كافة تفاصيل القضية وشملت مرافعتها كافة أدلة الثبوت والاتهام والاعتراف التفصيلي للمتهمين.

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كما استمعت هيئة محكمة جنايات بورسعيد الي مرافعة المستشارة هايدى فضالي للدفاع عن المتهمة نورهان خليل نجلة مشرفة عمال بورسعيد وحاولت الدفع بوقوع المتهمة تحت التأثير للمتهم الثانى.

وطالبت دفاع المتهمة هيئة المحكمة بعدم السماح لمحامى أشقاء المجنى عليها مشرفة عمال بورسعيد بالحضور كونهم مدعين بالحق المدنى .

واستمعت هيئة محكمة جنايات بورسعيد لطلبات محامى المجنى عليها والذي طالب المحكمة بالتصدي لإفلات المتهم الثانى فى القضية من العقاب بدعوى حداثة السن ودفعهم بوجود قضية إثبات نسب للمتهم ومطالبتهم بإجراء تحليل DNA لإثبات صحة نسبه وكذا تاريخ زواج الأم من الأب المنسوب إليه الطفل.

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