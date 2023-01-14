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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء على هامش زيارته إلى شمال سيناء

مدبولي
مدبولي

حرصًا من صدي البلد، على تقديم خدمة مميزة لـ القارئ، ننشر لكم بثا مباشرا لـ مؤتمر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، على هامش جولته التفقدية لمحافظة شمال سيناء.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته لشمال سيناء اليوم؛ ما يتم تنفيذه من مشروعات فى قطاع الكهرباء بالمحافظة، حيث تفقد مدبولي ومرافقوه مشروع إنشاء وحدتين غازيتين بالعريش، وكذلك محطة محولات كهرباء بحي المساعيد.

وخلال تفقده أرجاء مشروع إنشاء وحدتين غازيتين بالعريش، استمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح من الدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الذي أوضح أن المشروع يستهدف تحويل الوحدات الغازية التي تم نقلها من محطة غرب دمياط الغازية إلى محطة العريش؛ للعمل بنظام الدورة المركبة وإضافة وحدات بخارية بدون استهلاك وقود إضافي؛ وذلك في إطار توجه الدولة لتأمين التغذية الكهربائية بمختلف قطاعاتها، وخاصة تأمين التغذية الكهربائية لمحافظة شمال سيناء، في إطار الاستراتيجية القومية لتنمية سيناء.


 

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي محافظة شمال سيناء قطاع الكهرباء اخبار التوك شو

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