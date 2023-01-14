مدبولي: الدولة بكل أجهزتها بذلت جهدا هائلا في تطهير سيناء من الإرهاب.. فيديو

قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، إن حركة التنمية التي تشهدها شمال سيناء ، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث على الأرض ، وهو شيء يدعو للفخر " .

وأضاف " مدبولي" ، خلال مؤتمر صحفي على هامش جولته التفقدية لمحافظة شمال سيناء ، أن الحكومة ترى خلال تحركاتها في شمال سيناء آثار هجمات الأرهاب التي كانت تحدث على المنشآت الحكومية ، والكمائن ، وآثار إطلاق الرصاص على وجهات المباني ، مسترسلا :" بنتحرك بكل سهولة ويسر ووصلنا لرفح ورجعنا منها للشيخ زويد والعريش في رسالة واضحة أن الدولة بكل أجهزتها بذلت جهد هائل في تطهير سيناء من الإرهاب والعمل على مشروعات التنمية " .

وتابع ، أن جولته التفقدية كانت في مدينة رفح الجديدة ، والتي مع اكتمال انشائها سيكون فيها 900 وحدة سكنية ، و 400 بيت بدوي ، كافة خدمات المدن الحديثة .