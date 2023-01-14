وثائق سرية تكشف الدور الخبيث لبريطانيا ضد مصر في الستينيات

استخدم الجيش البريطاني القوة العسكرية أو هدد باستخدامها في عالم ما بعد الحرب العالمية، أكثر بكثير مما يُتذكر أو يُعتقد تقليديًا.



وذكرت ذلك، وثائق حكومية رفعت عنها السرية في 83 تدخلاً من قبل القوات المسلحة البريطانية منذ عام 1945، في 47 دولة مختلفة، وفق ما ذكرت ديكلاسفيد يو كيه البريطاني.

قال الموقع صراحة، أن بريطانيا استخدمت القوة الحربية و الغزو والمحاولات المسلحة للإطاحة بالحكومات، في غيانا في عام 1953 ، ومصر في الخمسينيات من القرن الماضي ، والعراق في عام 2003 وليبيا في عام 2011.

وأدخلت بريطانيا بشكل استعماري وحشي ضد حركات التمرد والمقاومة في الخمسينيات والستينيات، في كينيا وملايو وعدن وقبرص .

ولجات الى التعذيب على نطاق واسع ، وفي كثير من الأحيان ، عمليات خبيثة لتهجير أعداد كبيرة من الناس للسيطرة على السكان المحليين.

في مالايا بين عامي 1948 و 1960 ، حشدت القوات البريطانية مئات الآلاف من الأشخاص في معسكرات محصنة ، وقصفت مناطق ريفية بشدة.

أدت الوحشية البريطانية في قتال قوات "ماو ماو" في كينيا للمطالبة بالاستقلال عن المملكة المتحدة، و إلى مقتل عشرات وربما مئات الآلاف ، غالبًا بسبب الجوع في معسكرات الاعتقال.

سعت التدخلات البريطانية الأولى في عالم ما بعد الحرب العالمية إلى قمع الحركات الشعبية الناشئة الت كاو هدفها محاربة الإمبريالية الأوروبية.

في 1945-1946 ، تدخلت القوات البريطانية في فيتنام وإندونيسيا لاستعادة السيطرة الاستعمارية الفرنسية والهولندية على التوالي.



في عام 1964 ، أخمدت القوات البريطانية تمردات الجيش في ثلاث دول متتالية في شرق إفريقيا - كينيا وأوغندا وتنزانيا - لدعم الحكومات الموالية لبريطانيا بعد استقلالها.



وأشار موقع ديكلاسفيد، إلى أن بريطانيا في عام ١٩٥٦ قامت مع وفرنسا وإسرائيل، عسكريا ضد مصر بعد تأميم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، لقناة السويس، وهو ما أدى إلى حرب عدوانية، شرعت مصر في صدها.



دعمت بريطانيا بخبث الحروب السرية في إندونيسيا في الخمسينيات من القرن الماضي، في محاولة للترويج للتمرد ضد الرئيس سوكارنو، وفي الستينيات في اليمن ، لتعطيل وضرب قوات الجيش المصري في عهد الراحل جمال عبد الناصر.

في الثمانينيات ، نفذت حكومة مارجريت تاتشر أكبر عملية سرية لبريطانيا بعد الحرب العالمية حتى الآن ، وذلك لدعم المحاربين للاحتلال السوفيتي لأفغانستان.

لم تقتصر الاستراتيجية على توفير الأسلحة والتدريب للقتال داخل أفغانستان فحسب ، بل شملت أيضًا تخريب خطوط الإمداد لموسكو داخل جمهوريتي طاجيكستان وأوزبكستان السوفيتية آنذاك.

انتشرت العمليات السرية البريطانية مؤخرًا مرة أخرى في ضوء الحروب غير الشعبية في العراق وأفغانستان. في عامي 2011 و 2013 ، شن مخططو وايت هول سرا أربع حروب سرية على الأقل شاركت فيها قوات خاصة على الأرض في ليبيا وسوريا والصومال ومالي .



بعد غزو العراق للكويت في عام 1990 ، قامت المملكة المتحدة بدور الشريك الأصغر للولايات المتحدة في قصف شرس للعراق في العام التالي دمر الكثير من البنية التحتية المدنية للبلاد. استمر القصف الأنجلو أمريكي للعراق لعقد من الزمان بعد حرب الخليج حتى غزو عام 2003.