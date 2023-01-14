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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

300 ألف متر مكعب مياه.. مدبولي يكشف أضخم مشروع لتحلية المياه بسيناء|فيديو

مدبولى
مدبولى

قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، إن مشروع محطة تحلية مياه البحر في برفح في سيناء سعتها 300 ألف متر مكعب مياه في اليوم ، موضحا : "مع اكتمال انشائها ستخدم مليون ونصف مواطن".

وأضاف " مدبولي" ، خلال مؤتمر صحفي على هامش جولته التفقدية لمحافظة شمال سيناء ،  أن المرحلة الأولى من المحطة دخلت في طور التشغيل التجريبي بـ 100 ألف متر مكعب ، وتكفي سكان سيناء من المياه حاليا .

وتابع أنه تفقد سوق الجملة بمحافظة شمال سيناء ، مسترسلا : " كلها مشروعات كبيرة جدا اتصرف عليها مئات المليارات بهدف التنمية الحقيقة لهذه الرقعة الغالية اللي ضحى فيها أبنائنا " .

وأكل : القرار الحكيم الذي اتخذه  الرئيس السيسي لمكافحة الإرهاب بالتوازي مع عملية التنمية ، وبقالنا أربع خمس سنوات بنحارب الارهاب لكن في نفس الوقت موقفناش المشروعات الكبيرة اللي اتكلمت عنه .

 

مدبولى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شمال سيناء سوق الجملة بمحافظة شمال سيناء الإرهاب

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