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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ماس كهربائي.. تفاصيل حريق 3 أكشاك بسوق كوم أمبو

الصور الأولى لحريق
الصور الأولى لحريق 3 أكشاك بسوق كوم أمبو شمال أسوان

شهدت منطقة السوق بمدينة كوم أمبو شمال أسوان اليوم السبت ، إندلاع حريق بـ 3 أكشاك دون إصابات أو خسائر فى الأرواح .

وعن تفاصيل هذه الواقعة التي يرويها شهود عيان بالمنطقة بأنه قد قامت وحدة الحماية المدنية بمدينة كوم أمبو شمال أسوان بالدفع بماكينات الإطفاء والتي تمكنت من السيطرة على الحريق .

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السيطرة على حريق

فيما كانت قد تلقت الحماية المدنية بمدينة كوم أمبو شمال أسوان إخطاراً يفيد باندلاع حريق في 3 أكشاك بمنطقة السوق دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتبين من الفحص والمعاينة أن الحريق دمر ٣ أكشاك بينها كشك لتصليح التلفزيونات واثنين لتجارة المحمول ، وقد رجحت المعاينة المبدئية وقوع الحريق بسبب ماس كهربائي. 

الصور الأولى لحريق 3 أكشاك بسوق كوم أمبو شمال أسوان
الصور الأولى لحريق 3 أكشاك بسوق كوم أمبو شمال أسوان
الصور الأولى لحريق 3 أكشاك بسوق كوم أمبو شمال أسوان

 

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