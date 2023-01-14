ماس كهربائي.. تفاصيل حريق 3 أكشاك بسوق كوم أمبو

شهدت منطقة السوق بمدينة كوم أمبو شمال أسوان اليوم السبت ، إندلاع حريق بـ 3 أكشاك دون إصابات أو خسائر فى الأرواح .

وعن تفاصيل هذه الواقعة التي يرويها شهود عيان بالمنطقة بأنه قد قامت وحدة الحماية المدنية بمدينة كوم أمبو شمال أسوان بالدفع بماكينات الإطفاء والتي تمكنت من السيطرة على الحريق .

السيطرة على حريق

فيما كانت قد تلقت الحماية المدنية بمدينة كوم أمبو شمال أسوان إخطاراً يفيد باندلاع حريق في 3 أكشاك بمنطقة السوق دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتبين من الفحص والمعاينة أن الحريق دمر ٣ أكشاك بينها كشك لتصليح التلفزيونات واثنين لتجارة المحمول ، وقد رجحت المعاينة المبدئية وقوع الحريق بسبب ماس كهربائي.

الصور الأولى لحريق 3 أكشاك بسوق كوم أمبو شمال أسوان

الصور الأولى لحريق 3 أكشاك بسوق كوم أمبو شمال أسوان