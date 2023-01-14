حسن بو هزاع: أتمنى تطبيق مبادرة «حياة كريمة» في جميع الدول العربية |فيديو

أكد حسن بو هزاع، رئيس الاتحاد العربي للتطوع، أنه يتمنى لو يتم تطبيق مبادرة "حياة كريمة"، في جميع الدول العربية.

وقال "بو هزاع"، خلال استضافته في برنامج "عن قرب"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الشباب الآن يعيشون ظروفا صعبا، ويحتاجون إلى من يسمعهم ويفتح لهم المجال.

وأضاف، أن ما تم في البرنامج الرئاسي، من تدريب الشباب ورفع كفاءتهم، ومن ثم حصولهم على فرص في سوق العمل ومشاركتهم في عجلة التنمية، أمر في غاية الأهمية.

وتابع، أن الشباب لديهم خبرات وكفاءات كبيرة، ويعرفون لغة العصر جيدًا، ولديهم الكثير ليقدمونه في أسواق العمل، ولديهم وعي واطلاع على تجارب مختلفة في الخارج.

واستكمل، أن أغلب الأنشطة والبرامج التي يقدمها الاتحاد العربي للتطوع، تكون موجهة للشباب، مثلما حدث في تنظيم الملتقى العربي الإفريقي، والذي أقيم في مصر.