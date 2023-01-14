خيرك سابق تجوب محافظات مصر| تحصين الأسر من تداعيات الأزمات العالمية .. توسيع دائرة الحماية الاجتماعية

التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي:

إطلاق اسم "خيرك سابق" على المبادرة تأكيداً على إرساء مبادئ التكافل بين كل الشرائح المجتمعية المستفيدة

نائب:

مبادرة "خيرك سابق" تساهم في توسيع دائرة الحماية الاجتماعية

حازم الجندى يعلن دعمه لمبادرة "خيرك سابق": لجنة الوفد بالغربية ستشارك بقوة في المبادرة

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن إطلاق أكبر مبادرة إطعام فى مصر تحت عنوان "خيرك سابق" بهدف تقديم الدعم الغذائي لنحو 5 ملايين أسرة على مدار العام.

يأتي ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية تكاتف الجهود لدعم الشرائح الأولى بالرعاية فى مواجهة آثار الأزمة العالمية.

وأوضح التحالف فى بيان، أن المبادرة يتم إطلاقها ضمن أنشطة التحالف الرئيسية التي تستهدف توسيع دائرة الحماية الاجتماعية من خلال تحقيق الأمن الغذائي للأسر المستهدفة، وأن المبادرة تم التخطيط لها لتنطلق فى التنفيذ عبر مستويات ثلاث، أولها توزيع كارت الخير على الأسر المستفيدة، وبهذا الكارت تستطيع الأسرة المستفيدة شراء مستلزماتها الغذائية الضرورية بحد ادنى ٣٠٠ جنيه، وحد أقصى ٥٠٠ جنيه، وذلك من خلال منافذ متعددة منتشرة فى أنحاء الجمهورية سوف يتم الإعلان عنها تباعًا.

وأشار التحالف إلى أن مستوى التنفيذ الثاني، هو توزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر المستحقة فى منازلها وفق قاعدة بيانات التحالف، الوطني، ومن خلال شبكة جمعيات قاعدية تتواصل بشكل مباشر مع التحالف ومؤسساته، كذلك يتم التوزيع من خلال فرق متطوعي كيانات التحالف المنتشرة فى أنحاء الجمهورية. كما يشمل المستوى الثالث توزيع الوجبات الساخنة من خلال مطابخ التحالف بكافة محافظات الجمهورية.

وأوضح التحالف أن إطلاق اسم "خيرك سابق" على المبادرة ياتى تأكيداً على إرساء مبادئ التكافل بين كل الشرائح المجتمعية المستفيدة. وأنه سوف يتم التعميم على الجمعيات القاعدية، استمارة تقديم طلب إطعام شهري ليتم بمقتضاها وصول الدعم و المساعدات الغذائية الأنسب من كيانات التحالف إلى الأسرة المستفيدة في كافة محافظات الجمهورية.

ومن جانبه اعتبر النائب عادل اللمعي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمحافظة بورسعيد وعضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن إطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي، لأكبر مبادرة إطعام فى مصر تحت عنوان "خيرك سابق"، لتقديم الدعم الغذائى لـ 5 ملايين أسرة على مدار العام، تمثل فرصة لتوسيع دائرة الحماية الاجتماعية وتخفيف العبء على الأسر بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان.

وأوضح "اللمعي" فى بيان صحفى له، أن مثل هذه المبادرات تساهم في تحصين الأسر من تداعيات الأزمات العالمية الراهنة وتأثيرها على حياته المعيشبية، وذلك بما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بأهمية تكاتف الجهود لدعم الشرائح الأولى بالرعاية ومواجهة آثار الأزمة العالمية، ومساندتها في تجاوز التحديات الاقتصادية.

وطالب بضرورة التنسيق مع محافظ بورسعيد، للوصول للمناطق الأشد احتياجا ودعمها بمختلف الأوجه، التي تقوم عليها المبادرة ومنها توزيع "كارت الخير" على الأسر المستفيدة، لتمكين الأسر من شراء مستلزماتها الغذائية الضرورية بحد أدنى 300 جنيه، وحد أقصى 500 جنيه، وإيصال المساعدات لتوزيع كراتين المواد الغذائية والوجبات على الأسر المستحقة فى منازلها.

وشدد على أهمية تضافر الجهود بين التحالف والمحافظة لدفع معدلات التنمية من خلال تنفيذ محاور عمل التحالف لتعظيم استفادة الأسر منها ضمن خطة العمل لـ2023، لتوسيع دوائر التمكين وتحقيق معدلات أعلى على مستوى التشغيل والتوظيف من خلال دعم المشروعات الصغيرة وتعزيز الفعاليات التدريبية لتأهيل الشباب في الدخول إلى سوق العمل.

كما شدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة بذل جهود الشراكة بين الجهات التنفيذية بالمحافظة والتحالف الوطني، للعمل على إخراج أكبر عدد ممكن من دائرة العوز والفقر، بما يكون له مردود إيجابي على المواطن البورسعيدي والارتقاء بحياته المعيشية.

وأشار إلى أن التحالف يعمل في مختلف المجالات الخدمية والصحية وغيرها من خلال كوادر ميدانية وفنية وإدارية مؤهلة بشكل جيد تستطيع تقديم الخدمات بسرعة وبكفاءة عالية، بالإضافة إلى القدرة على الوصول إلى الأسر والفئات المستهدفة، وتقديم الخدمات المجتمعية على كافة المستويات، للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

ولفت إلى أن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، فرصة مهمة لتعظيم مفهوم العمل التشاركي لمؤسسات المجتمع المدني، ليتكامل دورها مع تحركات الدولة في رعاية الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا، وهو ما سيكون له انعكاس على زيادة دائرة الاستفادة ويعود بالإيجاب على المواطن البسيط في تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية على امتداد محافظات مصر، ويعظم من إرساء مبادئ التكافل بين كل الشرائح المجتمعية المستفيدة.

وأعلن المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ ورئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بمحافظة الغربية عن دعمه الكامل للمبادرة التي أطلقها التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى لدعم 5 ملايين أسرة مصرية لافتا إلى أن الجمعيات الأهلية قدمت مردودا جيدا للغاية على مدار الفترة الأخيرة في دعم كثير من الأسر المصرية وتقوم بدور فعال للغاية في معاونة الدولة على مواجهة الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية مؤخرا وقبلها أزمة فيروس كورونا.

وقال الجندى فى بيان صحفى له أن لجنة حزب الوفد بمحافظة الغربية ستشارك بقوة في المبادرة التي أطلقها التحالف الوطنى للعمل الأهلى على أن تعلن تفاصيل مشاركتها لاحقا ، موضحا أن التكاتف والترابط بين المصريين في الفترة الحالية والذى دائما ما يؤكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في مختلف خطاباته سيكون له أثر جيد للغاية في العبور بمصرنا الحبية إلى بر الأمان ودعم قدرة الدولة على مواجهة الآثار السلبية الناتجة عن الظروف الاقتصادية العالمية.

وأشار رئيس لجنة حزب الوفد بمحافظة الغربية إلى أن قيام المجتمع المدني بدوره في دعم الأسر المصرية من غير القادرين أمر إيجابى للغاية ويعبر عن التعاون المثمر بين الدولة ومنظمات المجتمع المدنى لمواجهة الغلاء والظروف الاقتصادية الصعبة التي ألمت بالعامل كله نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية والتي ألقت بظلالها على الدولة المصرية مؤخرا.

ولفت الجندي إلى أن مبادرة خيرك سابق لدعم 5 ملايين أسرة مصرية تأتى على ثلاثة مراحل الأولى الأولى ستكون من خلال توزيع "كارت الخير" على الأسر المستفيدة، وبهذا الكارت تستطيع الأسرة شراء مستلزماتها الغذائية الضرورية بحد أدنى 300 جنيه، وحد أقصى 500 جنيه، من خلال منافذ متعددة سيتم الإعلان عنها تباعًا، أما المرحلة الثانية فتشمل توزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر المستحقة فى منازلها وفق قاعدة بيانات التحالف الوطنى، أما الثالثة سيتم توزيع الوجبات الساخنة من خلال مطابخ التحالف بكافة محافظات مصر.