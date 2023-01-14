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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

مارسيلو الدوري المصري.. من هو حامد الجابري صفقة الزمالك المحتملة؟

اللاعب حامد الجابري
اللاعب حامد الجابري

يسعى الزمالك إلى استغلال الميركاتو الشتوي الحالي بحسم المزيد من الصفقات السوبر وتدعيم صفوف ومراكز الفريق وعلى رأسها مركز الهجوم والظهير الأيسر.

وتشير التقارير المتداولة إلى حسم الزمالك، صفقة النيجيري جون إيبوكا مهاجم نادي سيراميكا كليوباترا، حيث أكد أحمد سامي المدير الفني لسيراميكا، أن الصفقة انتهت واللاعب سينضم للزمالك.

ويواصل الفارس الأبيض، صفقاته بالميركاتو الشتوي، حيث يسعى إلى دعم مركز الظهير الأيسر بلاعب سوبر من خلال التعاقد مع اللاعب حامد الجابري الشهير بـ "مارسيلو" ظهير أيسر فريق حرس الحدود.

تفاصيل صفقة حامد الجابري

تشير التقارير الصحفية نقلا عن مصادر بنادي الزمالك، إلى أنه تم ترشيح اللاعب حامد الجابري، البالغ من العمر 20 عام لإرتداء القميص الأبيض خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية، حيث باتت الصفقة على أعتاب الزمالك خلال الساعات المقبلة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتجه إدارة الزمالك إلى إعارة اللاعب عبد الله جمعة الظهير الأيسر للزمالك إلى الإسماعيلي، وفق الإتفاق الذى تم بين المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، وأحمد حسام ميدو ، المدير الفنى لفريق الإسماعيلي بهدف تدعيم فريق الدراويش.

أزمة عبدالله جمعة مع الزمالك

وأثار المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الجدل مؤخرا، بتصريحاته ضد لاعبي الفريق أحمد فتوح وعبدالله جمعة وتأكيده على أن الثنائي يتناول مواد مخدرة، قبل أن يتراجع عن تصريحاته.

وأكد مرتضى منصور، أنه أصدر هذه التصريحات الخاصة بفتوح وجمعة، بناءا على معلومة خاطئة من أحد الإداريين بالنادي، والذي تم إيقافه.

وعلى خلفية تصريحات رئيس الزمالك، أرسل اتحاد الكرة، خطابا للزمالك بسحب عينة من أحمد فتوح وعبد الله جمعة ثنائي الفريق، خلال مهلة 72 ساعة وفقاً لخطاب وارد من منظمة مكافحة المنشطات المصرية.

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من هو حامد الجابري؟

حامد خالد الجابري الشهير بمارسيلو، من مواليد 14 مايو 1999، هو لاعب كرة قدم مصري يلعب مع فريق حرس الحدود، حيث يعد من ناشئين الفريق، كما يلعب مع منتخب مصر للشباب.

عادةً ما يلعب الجابري في مركز الظهير الأيسر ولكن يمكنه أيضًا أن يلعب كجناح أيسر و خط وسط، حيث يُعتبر من أفضل اللاعبين الشباب في مركزه حاليا بإشادة الجميع.

ويعد حامد الجابري، من ناشئي حرس الحدود وهو أيضا قائد فريق الشباب للحرس وتم تصعيده للفريق لأول أيضا لمهارته وموهبته، حيث يمتاز بالسرعة والمهارة العالية، والمهارة الدفاعية، لذلك وقع الاختيار عليه للانضمام لمنتخب الشباب. 
 

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