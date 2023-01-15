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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أقل سعر دولار في البنوك اليوم 15-1-2023

سعر الدولار
سعر الدولار

بلغ  أقل سعر دولار مقابل الجنيه في بداية تعامل اليوم الأحد الموافق 15-1-2023؛  نحو 29.45 جنيها للشراء و 29.55 جنيها للبيع 

وفقا لتقرير مصرفي حول أسعار الصرف الأجنبي أمام الجنيه فقد جاء أقل سعر دولار في بنك التنمية الصناعية.

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ثبات السعر 

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه استقرارا في أول تعامل له اليوم الأحد الموافق 15-1-2023، منذ الأسبوع الماضي والذي يتوازي مع بدء عمل البنوك اليوم.


وصل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 29.5 جنيها للشراء و 29.6 جنيها للبيع في بنوك HSBC،قطر الوطني الأهلي QNB،فيصل الاسلامي، المصرف العربي الدولي، التجاري الدولي CIB، الأهلي المصري، أبوظبي التجاري، قناة السويس، بلوم، مصر".

البنك المركزي والسياسات النقدية

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة اتخذت خطوات جادة لضبط السياسة النقدية، مشيرا إلي أن البنك المركزى عمل على القضاء على السوق الموازية بدعم الحكومة.

وأشار ، إلى أنه منذ قرار الإفراج عن الواردات وفى إطار دعم الصناعة والزراعة أفرجت الدولة عن بضائع مقدرة بـ 9.1 مليار دولار، موضحا أن ضخ السلع والبضائع فى الأسواق يأتى فى إطار حرص الدولة على عمل المصانع بكامل طاقتها.


متوسط السعر


وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 29.55 جنيها للشراء و 29.65 جنيها للبيع في بنوك " الاسكندرية، الإمارات دبي الوطني، الاستثمار العربي،المصري لتنمية الصادرات، الكويت الوطني، المشرق، المصرف المتحد".

 

سعر البنك المركزي

وبحسب ما اعلنه البنك المركزي المصري فقد وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 29.52 جنيها للشراء و 29.61 جنيها للبيع.


أعلي سعر 


بلغ أعلي سعر دولار في البنوك نحو 30.66 جنيها للشراء و 30.7 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.

الشهادات والتخلص من الدولار


وبعد إعلان طرح شهادات الادخار الجديدة ذات العائد 25 % من بنكي الأهلي ومصر ،كشف رئيس مجلس إدارة بنك مصر، محمد الإتربي، في مداخلة تليفزيونية، أن هناك أشخاص يبيعون الدولار والعملات الأجنبية لشراء هذه الشهادات أو يربطون ودائعهم بهذه الشهادة للحصول على العائد الكبير عليها، والذي يعد الأعلى في تاريخ الجهاز المصرفي.


ثاني أعلي سعر 


بلغ ثاني أعلي سعر دولار في البنوك نحو 30.6 جنيها للشراء و 30.7 جنيها في بنوك " ميد بنك، الأهلي المتحد، كريدي أجريكول"

 

هبط سعر الدولار بقوة في البنوك المحلية للمرة الثانية مقارنة بأعلى سعر وصل إليه الأربعاء 11 يناير الماضي  وهو 32.05 ليفقد 2.25 جنيه دفعه واحدة، ثم 25 قرشا ليهبط بإجمالي 2.5 جنيه،  ليستقر عند 29.55 جنيها.


الدولار في البورصات العالمية


وشهدت العملة الخضراء هبوطا ، وبحسب مؤشر الدولار أمام باقي العملات سجلت  102.18 نقطة بعد 105.06 نقطة  فيما تخطى 114 نقطة في سبتمبر 2022 بحسب "وول ستريت جورنال".


وهوت العملة الأمريكية ، إلى أدنى مستوى في 9 أشهر تقريبًا بعدما أظهرت بيانات التضخم الأمريكية اتجاه الأسعار نحو الهبوط ، مما رفع التوقعات بأن الفيدرالي الأميركي سيتجه نحو إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.

                         
تراجع مؤشر الدولار

وتراجع الدولار إلى مستويات 102 نقاط الأيام السابقة ، إبطاء الفيدرالي الأمريكي وتيرة رفع الفائدة بنهاية ديسمبر لأول مرة ، إذ تم رفع الفائدة بـ 50 نقطة الشهر الحالي وليس 75 نقطة أساس.

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