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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس روسيا السابق يتهم اليابان بالخضوع المخزي للولايات المتحدة

ميدفيديف
ميدفيديف

اتهم الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يوم السبت بالخضوع المخزي للولايات المتحدة.

كانت هذه أحدث حلقة في سلسلة طويلة من التصريحات الصادمة والاستفزازية من ميدفيديف ، الذي كان يُنظر إليه ذات مرة على أنه مصلح ذو ميول غربية ، لكنه أعاد اكتشاف نفسه على أنه من الصقور اللامعة منذ غزو روسيا لأوكرانيا العام الماضي.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي في واشنطن يوم السبت ، بعد يوم من قمة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة ، لم يشر كيشيدا إلى تعليق ميدفيديف ولم يُسأل عنه.

ولم يرد المسؤولون اليابانيون الذين يسافرون مع كيشيدا على الفور على طلبات التعليق ، وفي اليابان ، لم يتسن على الفور الوصول إلى أحد للتعليق على التصريحات سواء في المقر الرسمي لرئيس الوزراء أو في وزارة الخارجية خارج ساعات العمل العادية.

ميدفيديف هو حليف بارز للرئيس فلاديمير بوتين الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي وهيئة تشرف على صناعة الدفاع.

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وكان يرد على اجتماع عقد يوم الجمعة بين كيشيدا وبايدن ، أصدر الزعيمان بعده بيانا مشتركا قال فيه: 'نعلن بشكل قاطع أن أي استخدام روسي لسلاح نووي في أوكرانيا سيكون عملا عدائيا ضد الإنسانية وغير مبرر في على أي حال.'

يوم السبت ، قال كيشيدا إن قمة مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى في هيروشيما في مايو يجب أن تظهر إرادة قوية لدعم النظام الدولي وسيادة القانون بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال ميدفيديف إن البيان النووي أظهر 'جنون العظمة' تجاه روسيا و 'خان ذكرى مئات الآلاف من اليابانيين الذين أحرقوا في النار النووية لهيروشيما وناغازاكي' - في إشارة إلى القنابل الذرية التي ألقتها الولايات المتحدة على اليابان لإجبارها. استسلامها في نهاية الحرب العالمية الثانية.

وبدلاً من المطالبة بالتوبة الأمريكية على ذلك ، أظهر كيشيدا أنه 'مجرد عامل خدمة للأمريكيين'.

وقال إن مثل هذا العار لا يمكن التخلص منه إلا من خلال ارتكاب سيبوكو - وهو شكل من أشكال الانتحار عن طريق نزع الأحشاء ، والمعروف أيضًا باسم هارا كيري - في اجتماع لمجلس الوزراء الياباني بعد عودة كيشيدا.

منذ الغزو الروسي لأوكرانيا ، حذر ميدفيديف مرارًا وتكرارًا من أن التدخل الغربي في الأزمة قد يؤدي إلى حرب نووية ، وأشار إلى الأوكرانيين على أنهم 'صراصير' في اللغة التي تقول كييف إنها إبادة جماعية.

قال بوتين إن خطر اندلاع حرب نووية آخذ في الازدياد لكنه أصر على أن روسيا لم 'تصاب بالجنون' وأنها ترى ترسانتها النووية على أنها رادع دفاعي بحت.

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