عادل حمودة: الشرائح الإلكترونية غيرت حياتنا

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إنه لتقريب الصورة من الشريحة الإلكترونية التي تصنعها تايوان، فإن شكل الشريحة الإلكترونية يبدو مثل الشريحة التي كنا نضعها في الهواتف المحمولة لحفظ ما بها من بيانات، أو مثل الشريحة التي نضعها في الكاميرات الرقمية لحفظ الصور.

واستطرد "حمودة"، خلال برنامجه "واجه الحقيقة"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الشريحة الالكترونية أكثر تعقيداً في تركيبها، كما سهلت علينا الكثير.



وأضاف: "مثلا في الهاتف المحمول القديم كنا نغير الشريحة مع تغيير الشبكة أو عند السفر إلى الخارج، نضع شريحة اخري ملائمة".



وتابع: لكن الرقائق الالكترونية خلقت جيل من الهواتف الذكية، شريحة واحدة فيه تكفي للانتقال من شبكة إلى شبكة، أو من دولة إلى دولة".



وأردف: "بل أكثر من ذلك أصبح ممكناً ارسال رسائل صوتية، أو إجراء اتصال مباشر بالفيديو، أو مشاهدة أفلام السينما عبر الانترنت، أو التحدث مع مئات الأشخاص عبر السوشيال ميديا".

واختتم: "لم تتغير حياتنا بسبب الهاتف المحمول وانما بسبب الشريحة الإلكترونية التي حولته من هاتف بليد إلى هاتف ذكي".