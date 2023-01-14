متحدث الوزراء: جميع فئات المجتمع ضحت لتحرير سيناء من الإرهاب.. فيديو

أكد السفير نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية استطاعت بتضحيات أبنائها من القوات المسلحة والشرطة والمدنيين أن تطهر شمال سيناء من الإرهاب وتجعلها آمنة.

أضاف السفير نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “آخر النهار”٫ على قناة “النهار”٫: “مصر عملت بالتوازي بين تطهير سيناء من الإرهاب وقيام المشروعات التنموية في المحافظة”.

وأشار: “ما حدث اليوم من زيارة رئيس الوزراء هو لحظة فارقة بفضل التضحيات المقدمة”٫ موضحا: “شمال سيناء آمنة والدليل تحرك رئيس الحكومة برفقة 7 من الوزراء اليوم في جولة لجميع مناطق المحافظة”.

أوضح: "شمال سيناء تتمتع بوفرة في المشروعات التنموية، حيث بها فرص استصلاح الزراعي والتعدين وصيد الأسماك والاستزراع السمكي، وفرص للصناعات البدوية”٫ مضيفا: "التضحيات طالت الجميع مدنيين وعسكريين وشرطة، كل فئات المجتمع ضحوا، مثلما ضحينا لتحرير سيناء، وهذا هو التحرير الثاني لسيناء من الإرهاب”.