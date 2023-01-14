رئيس اللجنة الأولمبية : وضع مركز التسوية والتحكيم دستوري وقانوني

أكد هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية ، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن مركز التسوية والتحكيم إنتصار لقانون الرياضة والميثاق الأولمبي والمعايير الدولية.

وقال هشام حطب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" 4 مواد عرضت على المحكمة الدستورية للنظر في دستوريتها بشأن مركز التسوية والتحكيم الرياضي ".

وأضاف هشام حطب:" مركز التسوية والتحكيم يتم إنشاؤها طبقا لقانون الرياضة داخل مبنى اللجنة الأولمبية وتم الإقرار بدستوريته ".

وتابع هشام حطب:" رئاسة اللجنة الأولمبية لمركز التسوية والتحكيم الرياضي امر دستوري ".

وأكمل هشام حطب:" مركز التسوية والتحكيم ملزم بحل النزاع الرياضي وهذا أمر دستوري اقره المحكمة الدستورية العليا"، مضيفا:" وضع مركز التسوية والتحكيم دستوري، ولائحة النظام الاساسي لمركز التسوية سقطت ويتم العمل بها لحين يتم استبدالها ".