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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

رئيس اللجنة الأولمبية : وضع مركز التسوية والتحكيم دستوري وقانوني

صدى البلد

أكد  هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية ، أن حكم  المحكمة الدستورية  العليا بشأن مركز التسوية والتحكيم  إنتصار لقانون الرياضة والميثاق  الأولمبي والمعايير الدولية.

 

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المحكمة الدستورية تنظر بطلان المادتين 66 و 69 من قانون الرياضة

وقال  هشام حطب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى  في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  4 مواد عرضت على المحكمة الدستورية للنظر في دستوريتها  بشأن مركز التسوية والتحكيم الرياضي ".

وأضاف هشام حطب:" مركز التسوية والتحكيم  يتم إنشاؤها طبقا لقانون الرياضة  داخل مبنى اللجنة الأولمبية  وتم الإقرار بدستوريته ".

وتابع هشام حطب:" رئاسة اللجنة الأولمبية  لمركز التسوية والتحكيم الرياضي امر دستوري ".

وأكمل هشام حطب:" مركز التسوية  والتحكيم ملزم بحل النزاع الرياضي وهذا أمر دستوري اقره المحكمة الدستورية العليا"، مضيفا:" وضع مركز التسوية والتحكيم دستوري، ولائحة النظام الاساسي  لمركز التسوية سقطت ويتم العمل بها لحين يتم استبدالها ". 

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