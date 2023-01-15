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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء امتحانات الصف الثاني الثانوي بالقاهرة في مادة اللغة العربية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يبدأ اليوم الأحد 15 يناير 2023 طلاب الصف الثاني الثانوي محافظة القاهرة امتحانات نصف العام 2023 وفقا للجدول المعلن من جانب مديرية التربية والتعليم بالقاهرة .

حيث يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي محافظة القاهرة امتحانات نصف العام 2023 اليوم في مادة اللغة العربية من 9 صباحا لـ 12 ظهرا وذلك لجميع الطلاب ، ثم يؤدي طلاب الشعبة العلمية امتحان تطبيقات الرياضيات من 12:30 ظهرا لـ 3 ظهرا ، كما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان الجغرافيا من 12:30 ظهرا لـ 1:30 ظهرا 

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امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 

  • الامتحان يكون على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة ودعم إدارة التطوير التكنولوجي بالإدارة وفقًا للكتاب الدوري (49)
  • تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85 % وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15%.
  • بالنسبة لطلاب المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة الذين تسلموا أجهزة التابلت ومدارسهم متصلة بشبكة الإنترنت يتم امتحانهم لأسئلة الاختيار من متعدد بنسبة 85 % إلكترونيًا على أجهزة التابلت والأسئلة المقالية بنسبة 15 % ورقيًا
  • ويكون الامتحان الالكتروني والورقي المقالي في وقت واحد، وهو الزمن المحدد للإمتحان
  • في حالة حدوث أي مشاكل تقنية في أي مادة يتم آداء الامتحان ورقيًا لهذه المادة في نفس موعد الإمتحان المحدد بالجدول .
  • طلبة المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة المتواجدين بمدارس غير متصلة بشبكة الإنترنت أو الطلبة الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت بمدارس بها شبكة إنترنت ، وكذلك طلبة المنازل يؤدون  الامتحانات ورقيًا في جميع المواد.
  • سيكون الامتحان الورقي هو نفسه الامتحان الإلكتروني
  • تتولى كل مدرسة عملية التصحيح وإصدار النتيجة بعد العرض على مدير عام الإدارة التعليمية
  • امتحانات طلاب الدمج التعليمي ستكون ورقية بنفس مواعيد أقرانهم طبقًا للمواصفات الفنية للورقة الإمتحانية لإمتحانات الفصل الدراسي الأول الخاصة بكل إعاقة وكما هو متبع في الأعوام الماضية .
  • الوزارة أتاحت لطلاب الصف الأول الثانوي الرغبة فى تغيير مادة اللغة الأجنبية الثانية بحيث يتسلم الطالب نسخة ورقية من إمتحان المادة التى يرغب في أدائها ، بعد أخذ إقرار كتابي من الطالب بذلك
  • فى حالة رغبة طالب الصف الثاني الثانوي تغيير الشعبة من الشعبة الأدبية إلى الشعبة العلمية (أو العكس)
    يتم تسليم الطالب إمتحان ورقى لمواد الشعبة التي يرغب في أداء الإمتحان بها بعد أخذ إقرار كتابى  منه بذلك
  • يتم تعديل بيانات الطالب من خلال الإستمارة الإلكترونية الخاصة به بعد إنتهاء إمتحانات الفصل الدراسي الأول
  • فى حالة حدوث عطل تقنى أثناء أداء الطالب الإمتحان الإلكتروني يتم تسليم الطالب نسخة ورقية من الإمتحان بعد تحرير محضر إثبات حالة بالمدرسة من خلال مسئول التطوير التكنولوجي
الثانى الثانوي امتحانات التربية والتعليم التعليم Jobs Education

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