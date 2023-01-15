بدء امتحانات الصف الثاني الثانوي بالقاهرة في مادة اللغة العربية

يبدأ اليوم الأحد 15 يناير 2023 طلاب الصف الثاني الثانوي محافظة القاهرة امتحانات نصف العام 2023 وفقا للجدول المعلن من جانب مديرية التربية والتعليم بالقاهرة .

حيث يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي محافظة القاهرة امتحانات نصف العام 2023 اليوم في مادة اللغة العربية من 9 صباحا لـ 12 ظهرا وذلك لجميع الطلاب ، ثم يؤدي طلاب الشعبة العلمية امتحان تطبيقات الرياضيات من 12:30 ظهرا لـ 3 ظهرا ، كما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان الجغرافيا من 12:30 ظهرا لـ 1:30 ظهرا

امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي