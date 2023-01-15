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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 45 ألف جنيه .. سعر هيونداي اكسيل في مصر |صور

هيونداي اكسيل
هيونداي اكسيل

يحتوي السوق المصري للسيارات المستعملة على العديد من طرازات شركة هيونداي الكورية الجنوبية، والتي تحظى بشعبية كبيرة نسبة إلى انتشارها والاعتمادية، ومن بين الاصدارات الشهيرة للصانع الكوري هي النسخة اكسيل.

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وتقدم السيارة هيونداي اكسيل من خلال عدة تصميمات وتجهيزات فنية ايضا، حيث تتمتع السيارة بهيكل خارجي ينتمي إلى فئة السيدان، بالاضافة إلى اطلالة الهاتشباك المميزة، إلى جانب قدرات فنية تتمثل في ناقل حركة مانيوال خماسي السرعات، واخر اوتوماتيكي لبعض الفئات المطروحة.

هيونداي اكسيل

كما تتنوع القدرات الفنية للمحرك صاحب الاربعة اسطوانات، حيث يقدم الاولى بسعة 1500 سي سي، والاخر سعة 1300 سي سي، بينما تنطلق السيارة بابعاد هيكلية بلغت 4.282 متر للطول الكلي و 1.608 متر للعرض، و 1.384 متر للارتفاع، بينما تقدم فئة الهاتشباك بنسبة طول قدرها 4.107 متر.

هيونداي اكسيل

وتظهر السيارة هيونداي اكسيل بمقدمة مدببة تعتمد على مصابيح حادة المظهر، وعدد 4 ابواب، مع زجاج مانيوال مع امكانية التعديل ليعمل كهربائيًا، بالاضافة إلى وجود نظام صوتي، وامكانية وجود قفل مركزي للابواب ايضا، وتشتهر السيارة بسهولة الصيانة، وتوافر قطع الغيار باسعا مناسبة، إلى جانب سهولة البيع والشراء.

هيونداي اكسيل

سعر السيارة هيونداي اكسيل في سوق السيارات المستعملة المصري 

 

تقدم السيارة هيونداي اكسيل بقيمة سعرية تتراوح بين 45 الف جنيه و 60 الف جنيه، وذلك بين موديلات 1993 و 1998.

هيونداي اكسيل
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