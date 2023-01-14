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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شؤون الحرمين ترفع مستوى السلامة خلال هطول الأمطار

شؤون الحرمين ترفع
شؤون الحرمين ترفع مستوى السلامة خلال هطول الأمطار

رفعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثله في وكالة الرئاسة العامة للخدمات وتحقيق الوقاية البيئية جهودها خلال هطول الأمطار على المسجد الحرام، حيث جنَّدت الوكالة أكثر من 200 مشرف ومراقب شاركوا في الإشراف على أكثر من أربعة آلاف عامل وعاملة.

وبيَّن وكيل الرئيس العام للخدمات وتحقيق الوقاية البيئية المهندس أحمد بن عمر بالعمش، أنه قد تم تهيئة صحن المطاف والمصليات والمداخل والمخارج فور وقف الأمطار بربع ساعة وقامت الرئاسة بتكثيف جهودها لإزالة آثار الأمطار التي هطلت اليوم على المسجد الحرام من أجل المحافظة على سلامة قاصدي المسجد الحرام ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، وذلك بتوزيع معدات شفط المياه ومعدات الغسيل داخل الحرم وخارجه للإسهام الفعال في عملية التجفيف حيث بلغ عدد الآليات والمعدات قرابة (٥٠٠) آلة ومعدة في صحن المطاف والساحات الخارجية وسطح الحرم.

وأكد أن الوكالة تكثف استعداتها لمثل هذه الحالات بتشغيل خطط الطوارئ وتكثيف أعمالها، كما قامت بوضع خطة احترازية استعداداً لنزول الأمطار، ترتكز على توزيع العمالة والجهاز الإشرافي على المواقع بأعداد كافية تغطي الاحتياج لتقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.

وأفاد بالعمش أنه تم توفير ستر واقية من المطر، وفرش أعداد كافية من المشايات البلاستيكية على المداخل الرئيسية والفرعية ومداخل السلالم الكهربائية، إلى جانب تنظيف مناهل الصرف وغرف التفتيش لضمان عدم الانسداد.

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