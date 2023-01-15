استئناف امتحانات أبناؤنا في الخارج اليوم على منصة جديدة منعا لسقوط السيستم

تستأنف اليوم وزارة التربية والتعليم عقد امتحانات أبناؤنا في الخارج لليوم الثاني في جميع الدول وفقا لجداول امتحانات ابناؤنا في الخارج المعتمدة رسمياً.

فوفقا لـ جدول امتحانات أبناؤنا في الخارج 2023 ، يؤدي اليوم طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي الامتحان في مادتي العلوم والمهارات المهنية ، ويؤدي طلاب الصف السادس الابتدائي اليوم امتحان العلوم.

يؤدي طلاب الصفوف الأول والثاني والثالث الاعدادي اليوم الامتحان في مادة اللغة الأجنبية ، كما يؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان اللغة الأجنبية الأولى

وقد قررت وزارة التربية والتعليم ، أن تبدأ امتحانات المرحلة الابتدائية الساعة التاسعة صباحا ، وتبدأ الامتحانات بالمرحلة الإعدادية الساعة العاشرة صباحا امتحانات ابناؤنا في الخارج 2023 المعدلة، وتبدأ الامتحانات بالمرحلة الثانوية الساعة الحادية عشر صباحا

وقالت وزارة التربية والتعليم : "إنه بناءً على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مد الفترة الزمنية المخصصة للدخول على المنصة الإلكترونية لأداء امتحانات الطلاب المصريين في الخارج ، حتى الساعة ٨ مساءًا بتوقيت كل دولة، وذلك طوال أيام الامتحانات.

وأضافت وزارة التربية والتعليم: “تؤكد الوزارة أن مد الفترة الزمنية للدخول على المنصة الإلكترونية للامتحانات يأتي حرصًا على مصلحة أبنائنا الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات في الخارج ومراعاة لفروق التوقيت بين مختلف الدول”.

منصة جديدة لـ امتحانات أبناؤنا في الخارج لحل أزمة سقوط السيستم

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن رابط منصة امتحانات أبناؤنا في الخارج الجديدة، التي تقرر إطلاقها بدلا من المنصة القديمة التي شهدت أزمة سقوط سيستم امتحانات أبناؤنا في الخارج أمس.

ويمكن الدخول على منصة امتحانات أبناؤنا في الخارج الجديدة من خلال الرابط التالي :

https://exam.abroad.moe.gov.eg

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أيضًا، إتاحة نسخة ورقية من الامتحانات اليومية على المنصة بعد انتهاء الوقت المحدد للامتحانات الإلكترونية، لمنح الفرصة للطالب الذى لم يتمكن من تأدية الامتحانات بشكل إلكترونى خلال الفترة المحددة، القيام بتحميل النسخة الورقية من الامتحان والإجابة عليها وإعادة رفع الإجابة الورقية من خلال المنصة الإلكترونية للامتحانات أو إرسالها عبر البريد السريع إلى مقر إدارة أبناؤنا فى الخارج بالإدارة العامة للامتحانات أسوة بما تم العام الماضي.

وحرصت وزارة التربية والتعليم، على التأكيد على طمأنة أبنائنا الطلاب في الخارج باتخاذ الإجراءات التي تضمن حقوقهم في أداء امتحاناتهم بسهولة ويسر.