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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

طرق الحجز الإلكتروني لـ شقة بمقدم 60 ألف جنيه.. تفاصيل

سكن مصر
سكن مصر

تبدأ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال ساعات من اليوم الأحد الموافق 15-1-2023، في طرح وحدات سكنية بـ 5 مشروعات جديدة للحجز في عدد من المدن الجديدة.

وأتاحت الهيئة كراسات الشروط على الموقع الإلكتروني لبنك الإسكان والتعمير، إذ جرت عمليات الطرح بأكثر من 22 ألف وحدة سكنية ببعض المدن الجديدة، بمشروعات “سكن مصر - دار مصر - جنة - إسكان متميز ذى طابع ساحلى - قطامية جاردنز”.

قبل طرحها رسمياً.. ننشر كراسة شروط شقق دار مصر بالمدن الجديدة

ننشر أسعار وحدات دار مصر بالطرح الجديد

أماكن ومساحات وحدات سكن ودار مصر وجنة قبل طرحها رسميًا


ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز "online"، من خلال موقع الحجز الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان .

ويشمل الطرح 8660 وحدة سكنية بمشروع "سكن مصر"، بمساحات تتراوح بين 106 و133 م2، بـ11 مدينة جديدة (أكتوبر الجديدة - القاهرة الجديدة - العبور الجديدة - حدائق أكتوبر - المنيا الجديدة - الشروق - المنصورة الجديدة - دمياط الجديدة - غرب قنا - ناصر "غرب أسيوط" - العلمين الجديدة".

مساحات الوحدات السكنية
ويشمل الطرح 1971 وحدة سكنية بمشروع الإسكان المتميز ذى الطابع الساحلى، بمساحات تتراوح بين 90 و109 م2، بـ4 مدن جديدة (رشيد الجديدة - المنصورة الجديدة - دمياط الجديدة - العلمين الجديدة).

طرح وحدات سكنية في دار مصر
بجانب 512 وحدة سكنية بمشروع "دار مصر"، بمساحات تتراوح بين 100 و150 م2، بـ4 مدن جديدة (15 مايو - العبور - دمياط الجديدة - برج العرب الجديدة).

وحدات سكنية في جنة مصر
 

ويتضمن 10872 وحدة سكنية بمشروع "جنة"، بمساحات تتراوح بين 100 و161 م2، بـ6 مدن جديدة (6 أكتوبر - الشيخ زايد - دمياط الجديدة - القاهرة الجديدة - ملوى الجديدة - المنصورة الجديدة)، إضافة إلى 500 وحدة سكنية بمشروع "قطامية جاردنز" بمدينة القاهرة الجديدة، وهو أحد مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، بمساحات تتراوح بين 90 و125 م2.

طريقة سداد قيمة الوحدات السكنية
 

وأوضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية أن نظام دفع قيمة الوحدات يبدأ بسداد قيمة جدية الحجز التي تتراوح ما بين 100 ألف جنيه في مشروعي جنة والقطامية جاردنز، و 80 ألف جنيه في “دار مصر”، و 70 ألف جنيه في “سكن مصر”، و 60 ألف في الإسكان المتميز.

وأضاف أنه يتم استكمال المقدم لـ 20% من ثمن الوحدة، ثم 10% عند استلام الوحدة، والـ 70% المتبقية، يتم سدادها بأحد أنظمة السداد الآتية:

– الدفع في صورة أقساط لمدة 3 سنوات.

– تقسيط على 5 سنوات.

– أو تقسيط على 7 سنوات.

 

شروط الحجز للحصول علي شقة من الإسكان


أن يكون شخصاً طبيعياً مصرى الجنسية، وليس شخصًا معنويا (شركة أو مؤسسة).

- ألا تقل سنه عن 21 عامًا في تاريخ بدء الحجز.

- لا يحق للأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة.

- ألا يكون سبق تخصيص قطعة أرض إسكان اجتماعي.

- ألا يكون سبق تخصيص وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، أو وحدة سكنية بمشروع "دار مصر" أو "سكن مصر"، له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، بأي من المدن الجديدة، سواء كانت في حيازته أو تنازل عنها للغير.

- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية.

 

خطوات التقديم الإلكتروني للحصول على شقة من الإسكان
 


الدخول على موقع الحجز الإلكتروني ببنك التعمير والإسكان .

2- في حالة عدم وجود حساب حالي للمتقدم على الموقع يقوم المتقدم بإنشاء حساب جديد وذلك بالضغط على (تسجيل مستخدم جديد) ثم يتم تسجيل البيانات الأساسية (اسم العميل العنوان الرقم القومي للعميل الايميل التليفون اسم الزوجة ورقمها القومي) .

3- تحميل صور بطاقات الرقم القومي (الزوج والزوجة).

4- يتم الضغط على مفتاح (أرغب في التقدم) ثم وسوف تظهر شاشة لمراجعة البيانات الاساسية وتعديلها حسب الحاجة.

5- تحويل مبلغ مقدم الحجز طبقا لإعلان كل مشروع بالإضافة الى مبلغ مصروفات تسجيل (المعلن عنه بكراسة الشروط)  دفعة واحدة وغير مجزأ.

 

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