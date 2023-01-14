القنابل القذرة .. كيف نكصت كييف بوعدها برفض الأسلحة النووية ؟

بعد ما يقرب من ثلاثين عامًا على توقيع اتفاقية تاريخية بشأن تسليم الترسانة النووية الأوكرانية التي بناها الاتحاد السوفيتي إلى روسيا ، تتهم موسكو جارتها بالعمل على أسلحة نووية وقنبلة قذرة مشعة، كيف تحول الأمن الاستراتيجي للمنطقة إلى انعدام الأمن؟

قبل تسعة وعشرين عامًا ، في 14 يناير 1994 ، قال الرئيس الروسي بوريس يلتسين ونظيره الأمريكي بيل إن كييف كانت تعمل بنشاط على سلاح نووي ، ولديها بالفعل إمكانات تقنية ودراية أكبر من كوريا الشمالية أو إيران. في أكتوبر ، قال الجيش الروسي ذلك



الاتفاقات، التي أشاد بها يلتسين باعتبارها 'دفعة كبيرة لهدف نزع السلاح النووي' ، ألزمت موسكو وواشنطن بالتخلص من الترسانات النووية الهائلة التي استهدفتها بعضهما البعض ، وألزمت أوكرانيا بتسليم مخزونها الهائل من الأسلحة النووية، والأسلحة المتبقية من أيام الاتحاد السوفياتي لروسيا لتدميرها.



وبعد تدمير الاتحاد السوفياتي ، تركت كييف بأكثر من 1700 رأس نووي وأكثر من 200 صاروخ باليستي عابر للقارات وأسطول من 38 قاذفة استراتيجية ثقيلة. جعلت هذه الترسانة من أوكرانيا بحكم الأمر الواقع ثالث أقوى دولة نووية في العالم ، مع قوة نيران كافية للقضاء بمفردها على الكوكب. لكن كييف لم يكن لديها رموز إطلاق الأسلحة النووية ، والتي كان يتم التحكم فيها عن طريق المكافئ الروسي لـ 'كرة القدم النووية' الأمريكية من قبل الرئيس يلتسين.

لا مزيد من الأسلحة النووية



وسعيًا لإخراج علاقات أوكرانيا مع جيرانها الأوروبيين من مكانها الصحيح ، وعزمًا على الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية كدولة غير نووية ، وافق الرئيس الأوكراني آنذاك ليونيد كرافتشوك على مبادرة روسية وأمريكية لإزالة اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية. أسلحة نووية من الأراضي الأوكرانية ، وتعويض كييف بمجموعات وقود كافية لتشغيل شبكتها من محطات الطاقة النووية لأكثر من عقد. كان من المقرر أن تقوم روسيا بإذابة الأسلحة النووية التي تمت إزالتها ، حتى أن بعض الوقود انتهى بتزويد محطات الطاقة النووية بالطاقة في الولايات المتحدة في اتفاقية 'صفقة القرن' بين نائب الرئيس آل جور ورئيس الوزراء الروسي فيكتور تشيرنوميردين.



وانضم كرافتشوك إلى يلتسين وكلينتون في حفل توقيع الاتفاقات النووية في 14 يناير 1994 ، وفي بيان مشترك ، تعهد القادة الثلاثة بتسليم الأسلحة النووية الأوكرانية إلى روسيا 'في أقصر وقت ممكن'. تعهدت روسيا والولايات المتحدة باحترام استقلال أوكرانيا وتعهدا بعدم استخدام الأسلحة النووية ضد البلاد.

وبعد أحد عشر شهرًا، في مؤتمر منظمة التعاون الأمني ​​في أوروبا في ديسمبر 1994 ، وقعت روسيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وبيلاروسيا وكازاخستان وأوكرانيا مذكرة بودابست بشأن الضمانات الأمنية - وهي مجموعة من المعاهدات توفر ضمانات أمنية للأخيرة. ثلاث دول عند انضمامها إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.



وألزمت المذكرة روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا بـ 'إعادة التأكيد على التزامها بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد وحدة أراضي أوكرانيا أو استقلالها السياسي' وعن استخدام القوة المسلحة ضد البلاد 'إلا في حالة الدفاع عن النفس أو غير ذلك وفقًا لميثاق الأمم المتحدة '. وتعهد الضامنون أيضًا بتقديم المساعدة من خلال قنوات الأمم المتحدة 'إذا أصبحت أوكرانيا ضحية لعمل عدواني أو هدفًا لتهديد بالعدوان باستخدام الأسلحة النووية'.



وأكملت أوكرانيا نقل أسلحتها النووية إلى روسيا في يونيو 1996 ، وألغت أنظمة إيصالها بحلول عام 2001.

هل انتهكت روسيا مذكرة بودابست؟



وبعد تصعيد الأزمة الأمنية في دونباس في فبراير 2022 إلى صراع كامل بين روسيا وأوكرانيا ، استخدم المسؤولون الأوكرانيون ورعاتهم الغربيون مذكرة 1994 باعتبارها لحظة `` مسكت '' ضد موسكو ، متهمين روسيا بانتهاك كليهما. روح ونص الاتفاقية مع 'عمليتها العسكرية الخاصة'.



ومع ذلك، سرعان ما وجد المراقبون ثغرات في حجج كييف. بالنسبة للافتتاحيات ، تم تقنين رفض أوكرانيا للأسلحة النووية في إعلان الجمهورية لسيادة الدولة في يوليو 1990 ، والذي تعهد كييف 'بعدم قبول الأسلحة النووية أو إنتاجها أو حيازتها' والالتزام بسياسة الحياد الصارم. بعبارة أخرى ، حتى قبل التوقيع على البيان الثلاثي ومذكرة بودابست ، كانت أوكرانيا ملتزمة بالفعل بالتخلي عن الأسلحة النووية الموجودة على أراضيها - والتي لم تكن كييف تسيطر عليها بأي حال من الأحوال.



وتم التراجع عن تعهد أوكرانيا بالحفاظ على 'الحياد' على مدار العشرين عامًا الماضية ، أولاً بعد 'الثورة البرتقالية' في عام 2005 من قبل الرئيس فيكتور يوشينكو ، الذي وجه البلاد نحو العضوية النهائية في الناتو والاتحاد الأوروبي. بعد ذلك ، بعد الانقلاب الذي رعته الولايات المتحدة في كييف في فبراير 2014 ، ذهب الحياد مباشرة إلى مزبلة التاريخ عندما تم تعديل دستور البلاد ليشمل 'المسار الاستراتيجي' للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والكتلة العسكرية الغربية.

وفي فبراير 2022 ، قبل أيام قليلة من بدء روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا ، ألقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خطابًا في مؤتمر ميونيخ للأمن ، أعلن فيه أنه سيبدأ المشاورات بموجب مذكرة بودابست ، وأشار إلى أن أوكرانيا قد تلغيها. وضع الأسلحة غير النووية.



أوكرانيا تلقت ضمانات أمنية للتخلي عن ثالث قدرة نووية في العالم. ليس لدينا هذا السلاح. نحن أيضا ليس لدينا أمن. ليس لدينا أيضًا جزء من أراضي دولتنا أكبر من مساحة سويسرا أو هولندا أو بلجيكا. والأهم من ذلك - ليس لدينا الملايين من مواطنينا. ليس لدينا كل هذا. لذلك ، لدينا شيء: الحق في المطالبة بالتحول من سياسة الاسترضاء إلى ضمان الأمن والسلام '، قال زيلينسكي في ذلك الوقت.



وكلف وزير الخارجية بدعوتهم للانعقاد. وحذر من أنه إذا لم يحدث ذلك مرة أخرى أو أن نتائجها لا تضمن الأمن لبلدنا ، فسيكون لأوكرانيا كل الحق في الاعتقاد بأن مذكرة بودابست لا تعمل وأن جميع القرارات الشاملة لعام 1994 موضع شك '.



وتناول الرئيس بوتين تعليقات زيلينسكي في خطاب ألقاه بعد فترة وجيزة ، قائلًا إن أوكرانيا تتمتع بالكفاءة الفنية والقدرات لبناء سلاح نووي ، وشدد على أن موسكو ستنظر حتى في محاولات إنشاء جهاز نووي تكتيكي من قبل أحد الجيران الذي يشكك في سلامة أراضي روسيا باعتباره سلاحًا نوويًا. 'التهديد الاستراتيجي' لروسيا.