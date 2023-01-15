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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخصين اختطفا شريكهما وأكرهاه على توقيع إيصالات أمانة ببدر

حبس
حبس

قررت نيابة بدر الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم باختطاف تاجر شريكهم وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة بسبب خلافات مالية بينهم حول الشراكة فى تجارة الخردة والزيوت.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد كشف رجال المباحث ملابسات واقعة اختطاف تاجر بالقاهرة وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة، وتم ضبط مرتكبى الواقعة، حيث تبين أن شريكيه وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية.

تمت عملية الضبط تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة بدر بلاغا من مواطن بقيام شخصين باختطاف واحتجاز شقيقه، مقيم بذات العنوان، بسبب خلافات مالية حول الشراكة فى تجارة الخردة والزيوت.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين مقيمان بنطاق محافظتى القليوبية والإسماعيلية، تم استهدافهما وضبطهما وبحوزة أحدهما فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار، وذلك حال تواجدهما بدائرة القسم وبصحبتهما المجنى عليه.

بسؤال المجنى عليه، قرر بقيام المشكو فى حقهما بسرقة هاتفه المحمول وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة، وتصويره أثناء قيامهما بالتعدى عليه بالضرب، محدثين إصابته بكدمات متفرقة بالجسم، للخلافات.

وبمواجهة المتهمين، اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط الإيصالات والسيارة والهاتفين المحمولين الخاصين بالمجنى عليه وهاتف محمول خاص بأحد المتهمين يحوى صورا للمجنى عليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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