نائب رئيس الهيئة العامة للبترول السابق: منطقة الدلتا غنية جدا بالغاز الطبيعي.. فيديو

قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول السابق، إن منطقة الدلتا غنية جدا بـ الغاز الطبيعي.



وأضاف المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول السابق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “من مصر”، المُذاع عبر فضائية “سي بي سي”،: “لا بد من الاستدامة في اكتشافات الغاز الطبيعي”.

وأشار المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول السابق٫: “اكتشافات الغاز في منطقة الدلتا قديمة جدا”٫ موضحا: “الاكتشافات في المياه العميقة تمثل الاكتشافات الكبيرة التي تمدنا بكميات ضخمة من الغاز الطبيعي”.



وأكد أن مصر تحافظ على مستوى الإنتاج من خلال اكتشافات أخرى٫ لافتا إلى أن أوروبا تعاني من انقطاع الغاز وتلجأ لمصادر موارد أخرى وكانت مصر بؤرة لأوروبا في هذا المجال.

