رئيس قصور الثقافة يشهد مهرجان الهجن التنشيطى بشرم الشيخ

شارك الفنان هشام عطوه رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ، نائبا عن الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة ، فعاليات المؤتمر الصحفى الذى عقده الوزير المحافظ اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بأحد الفنادق الكبرى بمدينة شرم الشيخ ، بحضور ممثلى الوزارات المشاركة فعاليات المهرجان، والتى ضمت الفنان المخرج هشام عطوه رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، نائبا عن الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة ، والأستاذ محمد سلامة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية، ووكيل وزارة التضامن بالمحافظة ، نائبا عن وزيرة التضامن الإجتماعى ، ووكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة. نائبا عن وزير الشباب والرياضة ، والشيخ عيد حمدان رئيس الاتحاد المصرى للهجن ، وإياد أبو الحجاج رئيس مجلس إدارة مؤسسة التحرير للطبع والنشر ، واللواء أحمد الاسكندرانى السكرتير العام للمحافظة ، وجمع من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وعدد من ممثلى القبائل المشاركة .

وأعلن الوزير المحافظ خلال فعاليات المؤتمر انطلاق الدورة التنشيطية لسباقات الهجن والتى تتواصل لبعد غدا السبت ، بمشاركة عدد كبير من المتسابقين باقاليم مصر المختلفة .

تهدف الدورة التنشيطية إلى الاستعداد لفاعليات المهرجان المصرى الإماراتي الثانى للهجن والتراث، المزمع إقامته أول مارس المقبل بمدينة شرم الشيخ ، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن جانبه أعلن رئيس قصور الثقافة عن إقامة حفل فنى اليوم الجمعة ، ضمن فعاليات الدورة التنشيطية تشارك خلاله فرق الفنون الشعبية والتلقائيين التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة ، إحتفالا بالطلاق فعاليات المهرجان .