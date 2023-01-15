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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

رئيس قصور الثقافة يشهد مهرجان الهجن التنشيطى بشرم الشيخ

صدى البلد

شارك الفنان هشام عطوه رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة  ، نائبا عن الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة  ، فعاليات المؤتمر الصحفى الذى عقده الوزير المحافظ اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بأحد الفنادق الكبرى بمدينة شرم الشيخ ، بحضور ممثلى الوزارات المشاركة فعاليات المهرجان،  والتى ضمت الفنان المخرج هشام عطوه رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، نائبا عن الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة ، والأستاذ محمد سلامة  رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية، ووكيل وزارة التضامن بالمحافظة ، نائبا عن وزيرة التضامن الإجتماعى ، ووكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة. نائبا عن وزير الشباب والرياضة  ، والشيخ عيد حمدان رئيس الاتحاد المصرى للهجن ، وإياد أبو الحجاج رئيس مجلس إدارة مؤسسة التحرير للطبع والنشر  ، واللواء أحمد الاسكندرانى السكرتير العام للمحافظة  ، وجمع من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وعدد من ممثلى القبائل المشاركة .

وأعلن الوزير المحافظ خلال فعاليات المؤتمر انطلاق الدورة التنشيطية لسباقات الهجن والتى تتواصل لبعد غدا السبت ،  بمشاركة عدد كبير من المتسابقين باقاليم مصر المختلفة .

تهدف الدورة التنشيطية إلى الاستعداد لفاعليات المهرجان المصرى الإماراتي الثانى للهجن والتراث، المزمع إقامته أول مارس المقبل بمدينة شرم الشيخ ، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن جانبه أعلن رئيس قصور الثقافة عن إقامة حفل فنى اليوم الجمعة ، ضمن فعاليات الدورة التنشيطية تشارك خلاله فرق الفنون الشعبية والتلقائيين التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة ، إحتفالا بالطلاق فعاليات المهرجان  .

وزير الشباب مؤسسة الحجاج المركزى الفنون الشعبية السيسي الري الاتحاد المصري القيادات التنفيذية وزير الشباب والرياضة مصري

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