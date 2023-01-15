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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لن يلقط شبكة.. احذر وضع الراوتر في هذه الأماكن

احذر وضع الراوتر
احذر وضع الراوتر في هذه الأماكن

هناك الكثير من العوامل التي تحدد سرعة شبكة الإنترنت في منزلك إلا أن أحد هذه العوامل هو موقع جهاز الراوتر الخاص بك، والمكان الذي قام الفني بإعداده فيه ليس دائمًا الأفضل، لذا فإن معرفة المكان الصحيح يسهل دائما الحصول على شبكة قوية وإنترنت أسرع. 

 

وبحسب موقع CNET فإنه يمكن حل هذه مثل هذه المشكلات باتباع عدد من النصائح لوضع الراوتر في مكان جيد ومتناسب مع مساحة المنزل ليمكنه توزيع الإشارات بشكل جيد.

 

اختر الراوتر المناسب لمساحة منزلك 

ويعد اختيار جهاز الراوتر المناسب لمساحة المنزل مهم للغاية، فليست كل أجهزة الراوتر متشابهة، وسيحدد مساحة منزلك وتخطيطه نوع الشبكة اللاسلكية التي تحتاجها، وإذا كان الراوتر الخاص بك قديم للغاية وتحتاج لتحديثه فيمكن الترقية إلى طراز أحدث يدعم 802.11ax أو Wi-Fi 6. 


وبالنسبة للمنازل الكبيرة متعددة المستويات، يجدر التفكير في إجراء الترقية إلى شبكة متداخلة لتوفير تغطية متسقة في جميع أنحاء المنزل بأكمله. 

 

ما هو أفضل مكان لوضع الراوتر الخاص بك؟

وعندما تنتقل لأول مرة إلى منزل أو شقة جديدة، عادةً ما يتم تثبيت المودم على طول الجدار في أحد مكان بعيد بالمنزل، وهذا ببساطة لأن هذا هو المكان الذي يدخل فيه الخط إلى المنزل ووظيفة الفني هي إعداد الاتصال وليس تحسين شبكتك، وفي هذه الحالة يجب اختيار موقعًا مميزا. 


وترسل أجهزة الراوتر الإشارة في جميع الاتجاهات، لذلك إذا تركته في زاوية منزلك، فسيتم إرسال نسبة كبيرة من التغطية اللاسلكية الخاصة بك خارج منزلك، لهذا السبب فإن أفضل خيار لك هو نقل جهاز الراوتر إلى منتصف المنزل لتحسين الإشارة.

 

قلل العوائق التي تواجه جهاز الراوتر  

وتعتبر إشارات Wi-Fi لها تردد منخفض بما يكفي لتمريرها عبر أشياء مثل الجدران، لكن المواد مثل المعدن والحجر والماء وأرضية المنزل يمكن أن تضعف بشدة وتحجب إشارات Wi-Fi، وعند اختيار مكان للراوتر، لذلك يعد وضعه في المكتب أو غرفة المعيشة مكان جيد. 

 

ضع جهاز الراوتر في مكان مرتفع 

وغالبًا ما يمكنك تحسين إشارة الشبكة المنزلية عن طريق رفع الراوتر عن الأرض، حث يساعد هذا في تجنب قطع الأثاث الكبيرة التي قد تحجب خط رؤيتك ، بالإضافة إلى منع جزء كبير من الإشارة من الإرسال مباشرة إلى الأرض.

 

ويمكنك القيام بذلك عن طريق وضعه أعلى منضدة أو رف كتب، أو كما يمكنك أيضًا شراء حامل حائط لجهاز الراوتر. 

 

وهناك استثناء واحد لهذه القاعدة وذلك في حالة الأشخاص الذين لديهم منازل متعددة الطوابق، ونظرًا لأنك لا تزال تريد الراوتر في أكثر المواقع المركزية، فإن أفضل مكان للراوتر في منزل من طابقين سيكون بالقرب من السقف في الطابق الأول أو بالقرب من الأرضية في الطابق الثاني، وفي كلتا الحالتين، تذكر أن تضع في اعتبارك وضع أثاثك حتى لا تحجب الإشارة.

 

تجنب الأجهزة الإلكترونية الأخرى

ومثلما يمكن أن تتداخل الجدران مع إشارة Wi-Fi ، كذلك يمكن أن تتداخل الأجهزة الإلكترونية. وتندرج أجهزة التليفزيون وأجهزة الكمبيوتر ضمن هذه الفئة بالتأكيد، لكن أكثر جهاز يسبب عوائق هو الميكروويف، حيث إن الإشعاع المنبعث من الميكروويف لطهي طعامك قريب جدًا من الطول الموجي لإشارات Wi-Fi ، لذلك يتسبب في مشاكل لشبكة Wi-Fi إذا قمت بوضعها جنبًا إلى جنب.

 

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