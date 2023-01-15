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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

تعليم السويس تحيل معلما للتحقيق لاستخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي في الغش

صدى البلد

قرر الأستاذ ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس صباح اليوم استبعاد وإحالة أحد معلمي المدارس المتقدمة بالتعليم الفني، وذلك لإتيانه سلوكاً يخل بمقتضيات مهامه الوظيفية، حيث أساء استخدام أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وقام بسلوك يتنافي مع المهنية التربوية، كما أساء استخدام التكنولوجيا الحديثة في غرض غير مقبول تحت بند محاولة غش على أحد جروبات تطبيقات التواصل الاجتماعي .

ومن ناحية أخرى، فقد أكد عمارة أن تعليمات معالي السيد اللواء محافظ السويس جاءت صريحة وواضحة في ذلك الشأن، وأن حرمة الامتحانات وحق أبنائنا طلاب وتلاميذ الصفوف الدراسية المختلفة بمبدأ تكافؤ الفرص يحتم علينا حمايته، والحفاظ عليه، ولن يسمح بأي حال من الأحوال في التهاون في ذلك الشأن حفاظاً على مستقبل أبنائنا، وغرس قيم الصدق والأمانة قبل المهارات التعليمية التي تتضمنها المناهج الدراسية.

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