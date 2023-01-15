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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم حسن: كنا نريد الفوز على الأهلي.. والحكم لم يُجاملنا

ابراهيم حسن
ابراهيم حسن

أكد إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي المصري، اندهاشه من فكرة الاعتراض على الأداء التحكيمي خلال مواجهة فريقه ضد الأهلي في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الممتاز هذا الموسم.

وقال إبراهيم حسن في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "في مباراة الأهلي والمصري كنا نريد حصد الثلاث نقاط وهاجمنا والفرص المهدرة خير دليل".

وأضاف: "رغبتنا من بداية المباراة، أننا نريد الفوز على الأهلي وهذا ظهر من خلال التشكيل والدعم الهجومي".

واختتم: "الحكم حسب 6 أو 7 وقت بدل ضايع، وكان ده بزيادة ولعب 7 دقايق رغم إنه احتسب 6 دقايق".

في وقت سابق ، كشف إبراهيم حسن، مدير الكرة بنادي المصري البورسعيدي، عن كواليس حوار سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، والجهاز الفني مع وليد عبد الرازق، حكم مباراة الأهلي والمصري، عقب المباراة التي جمعتهما في الجولة 13 من عمر مسابقة الدوري المصري.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات تليفزيونية: «رأيت سيد عبد الحفيظ ومدربي الأهلي وبعض اللاعبين يتناقشون مع الحكم عقب نهاية المباراة، اللاعبين كانوا غاضبين من إنذار لصالح محمود متولي، مدافع الفريق».

وواصل مدير الكرة بالنادي المصري حديثه قائلًا: «قلت لهم معلش، قالوا إن متولي حصل على إنذار ولديهم مباراة، لم يكن لدي تركيز، بأن المباراة أمام الزمالك، هم يروا أنه تعجل في إشهار البطاقة الصفراء، ليس لدي التفاصيل».

وأكد إبراهيم حسن أن الحكم اجتهد في المباراة واللقاء كان صعبًا عليه وعلي أي حكم، مضيفًا أنه عقب عودته لمنزله رأي الفيديو وفريقه يستحق ضربة جزاء مؤكدة لصالح جريندو، مؤكدًا أن الغريب عدم إعادة الكرة أو رويتها من قبل تقنية الفيديو.

ورفض مدير الكرة بنادي المصري ما يقال عن استحقاق الأهلي ضربة جزاء في المباراة، بعد احتكاك محمد مجدي أفشة، لاعب الأهلي مع محمود جاد، حارس المصري، مؤكدًا أن جاد نجح في استخلاص الكرة وأن للحارس حصانة اللعب بيده، مشيرًا إلى أن الكرة ليست ضربة جزاء.

المصري الأهلى إبراهيم حسن الأهلي والمصري المصري البورسعيدي

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