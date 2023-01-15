مصرع شخص وإصابة آخر فى انهيار جزئي لقطعة من الجبل بأبو سمبل

عقب حدوث إنهيار جزئي لقطعة من الجبل بمدينة أبو سمبل جنوب أسوان على خيم للصيادين، تبين من التحريات الأولية بأنه تعرض فى هذا الحادث مصرع شخص، وإصابة آخر.

وعلى الفور تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية، فيما تم نقل جثمان المتووفى إلى المشرحة العمومية تحت تصرف النيابة.

انهيار جزئي

وكانت قد توجهت 22 سيارة إسعاف لموقع الحادث الذى شهدته إحدى المناطق بمدينة أبو سمبل جنوب مدينة أسوان لنقل المصابين فى حادث وقوع انهيار جزئي لقطعة من الجبل على خيم للصيادين.

وذكر مصدر بمرفق الإسعاف أنه تم الدفع بعدد 22 سيارة إسعاف إلى موقع الحدث، وذلك عقب ورود البلاغ بالواقعة.

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً من مرفق الإسعاف، يفيد بانهيار جزئي لقطعة من الجبل في أبو سمبل بأسوان وهو ما أسفر عن عدد من الإصابات.