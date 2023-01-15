أشرف خضر: بعض لاعبي الإسماعيلي يريدون فسخ عقودهم.. ونحتاج 5 صفقات جديدة

أعرب أشرف خضر المدرب العام للنادي الإسماعيلي عن استيائه من هزيمة الدراويش بالأمس أمام المقاولون العرب بنتيجة 1 – 3 في ختام مباريات الأسبوع الثالث عشر من الدوري المصري الممتاز على ستاد الإسماعيلية.

وقال خضر في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق عبر قناة "TeN": " الإسماعيلي عانى من غياب التوفيق أمام المقاولون العرب، رغم أن الفريق قدم أفضل أداء له هذا الموسم في الشوط الأول، كما تعرضنا لظلم تحكيمي من محمد الحنفي، واستحقينا ركلتي جزاء بشهادة كل خبراء التحكيم ".

وأضاف : " الإسماعيلي يحتاج ما لا يقل عن 5 صفقات جديدة في فترة الانتقالات الشتوية الجارية ، كما أن بعض لاعبي الفريق يريدون فسخ عقودهم بسبب الأزمات المالية، وعلى رأسهم عبد الرحمن مجدي الجناح الأيمن ".