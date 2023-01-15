حسام حسن: كنت قريبًا من أسوان هذا الموسم

أكد حسام حسن نجم النادي المصري السابق أنه كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى نادي أسوان في فترة الانتقالات الصيفية الماضية .

وقال حسام في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN" :" كنت قريبًا من الانتقال إلى أسوان في بداية الموسم الجاري ، بناءً على رغبة ربيع ياسين المدير الفني السابق لزهرة الجنوب ، و كذلك هيثم عرابي المدير الرياضي للفريق ، لكن الصفقة توقفت بشكل مفاجئ ".

وأضاف نجم منتخب الشباب السابق : " تلقيت العديد من العروض في بداية الموسم الجاري ، لكنها لم تناسبني ، و غالبيتها كانت من أندية دوري القسم الثاني، وأتمنى التواجد في أحد أندية الدوري الممتاز في فترة الانتقالات الشتوية الجارية ".