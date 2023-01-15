اعتماد مشاركة 14 ناديا في البطولة العربية للكرة الطائرة بالقاهرة

تلقى مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر موافقة 14 ناديا على المشاركة في البطولة العربية للأندية التى تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 18 فبراير وحتى 3 مارس المقبلين .

وجاءت قائمة الأندية التى أعلنت مشاركتها في البطولة على النحو التالي "الزمالك والأهلي من مصر والوكرة والأهلي من قطر وبني ياس الإماراتي وخيبل المهره والميناء من اليمن والسوحيلي و أهلي طرابلس من ليبيا ومصافي الشمال العراقي والقوات الفلسطيني والسيب العماني وكاظمة الكويتي والنصر البحريني" .

وكان مجلس إدارة الاتحاد قد أعلن في وقت سابق أن يوم 14 يناير الجاري آخر موعد لتلقي موافقات الأندية المشاركة في هذا الحدث الهام .

ويكثف مجلس إدارة الاتحاد المصرى للكرة الطائرة اجتماعاته الهامة خلال هذه الأيام للانتهاء من كافة الملفات الحيوية قبل استضافة البطولة، بهذا الحدث .

وكان مجلس الإدارة قد قرر في جلسته الاخيرة تشكيل اللجنة العليًا المنظمة للبطولة وتم تكليف عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد برئاسة اللجنة العليا وتكليف حسن عابد المدير التنفيذى للاتحاد مديراً للبطولة .

ونجح مجلس الإدارة في الحصول على موافقة رئيس هيئة ستاد القاهرة بتوفير ثلاث صالات لاستضافة البطولة؛ حيث سيتم تخصيص الصالتين الثانية والثالثة للمباريات بينما تستقبل صالة رقم أربعة تدريبات الفرق المشاركة بالبطولة.