أخبار التكنولوجيا| احذر وضع الراوتر في هذه الأماكن.. وأرخص هواتف سامسونج لمحدودي الدخل في 2023

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



يحتاج بعض مستخدمي واتساب WhatsApp تعيين نغمات رنين مخصصة لمكالمات الصوت والفيديو والرسائل الواردة من الأصدقاء أو تعيينها لشخص معين، حيث يمكن هذا الإجراء المستخدمين التواصل والرد بشكل أسرع على أصدقائهم عند الاتصال بهم لتمييز النغمة عن باقي المكالمات الأخرى.

هناك الكثير من العوامل التي تحدد سرعة شبكة الإنترنت في منزلك إلا أن أحد هذه العوامل هو موقع جهاز الراوتر الخاص بك، ويعد أفضل مكان ليس دائمًا هو المكان الذي قام الفني بإعداده فيه، لذا فإن معرفة المكان الصحيح يسهل دائما الحصول على شبكة قوية وإنترنت أسرع.



يعد هاتف Galaxy A03 واحدا من أكثر هواتف سامسونج المميزة نظرا لسعره المناسب الذي يتوافق مع إمكانات الكثير من المستخدمين، خاصة فئة الشباب ومحدودي الدخل، كما يضم الهاتف عدد من الإمكانات الجيدة في الشاشة والكاميرا والبطارية.



أطلقت شركة أوبو الصينية هاتفها المميز Oppo A77s في شهر أكتوبر الماضي، ويضم الهاتف عددا من المواصفات الجيدة مع سعر مناسب حيث يعد الهاتف مخصصا لفئة الشباب ومحدودي الدخل.

كشفت تقارير حديثة، أن شركة آبل الأمريكية ستجري بالفعل أكبر تغيير من نوعه على هواتف آيفون، حيث ستطلق هواتف iPhone 15 Pro بدون أزرار، كما سيتم استخدام محركي Taptic إضافيين لإعطاء ردود فعل لمسية عند الضغط على الأزرار، دون أن تتحرك الأزرار فعليًا.



شهدت عملة بيتكوين Bitcoin ارتفاعا كبيرا حيث استطاعت أن تقترب من 21 ألف دولار خلال الساعات القليلة، محققة أعلى مستوى لها منذ شهر نوفمبر الماضي، كما أنه من المتوقع أن تواصل بيتكوين ارتفاعها خلال الفترة المقبلة مع توقعات بالوصول لـ 30 ألف دولار.



تتضمن شروط وأحكام واتساب WhatsApp على بعض القواعد الصارمة المنظمة للخدمة، والتي يمكن أن يؤدي مخالفتها إلى منعك من استخدام التطبيق مرة أخرى وحظر حسابك نهائيا، ولكن معظم الناس لا يدركون أن هناك بعض الأخطاء قد يرتكبوها دون قصد ربما قد تسبب لهم عواقب وخيمة.