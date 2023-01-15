بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة آخر في انهيار جزئي لكتلة صخرية بأبو سمبل

ننشر عبر منصة " صدى البلد " أسماء ضحايا حادث انهيار جزئي لكتلة حجرية من جبل على الصيادين بمنطقة توشكى جنوب شرق أسوان، بعد أن لقى شخص مصرعه وأصيب آخر خلال الحادث.

وعلى الفور تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية، فيما تم نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة العمومية تحت تصرف النيابة.

انهيار جزئي

وجاء اسم الشخص المصاب فى الحادث بأنه هو شعبان محمد أبو المكارم 44 سنة، والذى أصيب بكدمات متفرقة، وتم نقله إلى مستشفى أبو سمبل الدولى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية، فيما جاء اسم الشخص المتوفى وهو محمود مصطفى النحاس 45 سنة من محافظة الأقصر والذى لقى مصرعه فى الحادث، وتم نقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

وكانت قد توجهت 22 سيارة إسعاف لموقع الحادث الذى شهدته إحدى المناطق بمدينة أبو سمبل جنوب مدينة أسوان لنقل المصابين فى حادث وقوع انهيار جزئي لقطعة من الجبل على خيم للصيادين.

وفيات وإصابات

وذكر مصدر بمرفق الإسعاف أنه تم الدفع بعدد 22 سيارة إسعاف إلى موقع الحدث، وذلك عقب ورود البلاغ بالواقعة.

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً من مرفق الإسعاف، يفيد بانهيار جزئي لقطعة من الجبل في أبو سمبل بأسوان وهو ما أسفر عن عدد من الإصابات.