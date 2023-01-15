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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئ يستغيث بـ صدى البلد للبحث عن ابنه المتغيب

صدى البلد

أرسل القارئ أحمد فؤاد يستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد للبحث عن ابنه المتغيب.

وقال في استغاثته ابني محمد احمد فؤاد عبد الكريم27 سنة تغيب من يوم 31 ديسمبر 2022 من منطقه رمسيس بمحافظه القاهرة،  كان ذاهبا إلى عمله ولم يعد حتى الآن  برجاء ممن لديه أي معلومات عنه الاتصال بالأرقام الآتية 01211392016، 01014292928.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكواهم.

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