منذ إلغائها سياسة صفر كوفيد.. لأول مرة الصين تكشف حصيلة ضحايا كورونا|شاهد

عرضت فضائية العربية تقريرًا عن تفاصيل إعلان الصين لـ حصيلة ضحايا كورونا،حيث بعد تعرضها إلى انتقادات لـ “افتقارها للشفافية” فيما يتعلق بجائحة كوفيد ـ 19، لأول مرة الصين تكشف عن حصيلة ضخمة للوفيات إثر المرض، والذي بلغ نحو 60 ألف وفاة خلال مايزيد على شهر.







وذلك في حصيلة من المرجح أن تكون أكبر مع حصر الصين عدد الوفيات في المرافق الطبية فقط، وجاء اعتراف بكين بعد تصريحات سابقة للسلطات أكدت فيها تسجيلها عددًا قليلًا من الوفيات رغم الازدحام الذي شهدته مستشفياتها بالمرضى وعدم قدرة المحارق على استيعاب العدد الهائل من الجثث.





الأمر الذي دفع منظمة الصحة العالمية إلى التشكيك مرارًا في موثوقية ماتوفره الصين من بيانات حول الوباء، بينما كانت تصر بكين على أنها شفافة طوال الوقت.





فيما حثت منظمة الصحة على اتخاذ موقف موضوعي وعادل، والطفرة في الإصابات جاءت منذ إلغاء الصين سياسة “صفر كوفيد” بشكل مفاجئ التي فرضتها لـ 3 سنوات من أجل احتواء الجائحة



