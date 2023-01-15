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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

استغفار لزوال الشدة وضيق الحال.. 5 كلمات تفرج عنك كل هم وكرب

الاستغفار
الاستغفار

كشف الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومفتي الحمهورية السابق عن استغفار لزوال الشدة وضيق الحال. 

استغفار لزوال الشدة وضيق الحال

وقال علي جمعة من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: يروى أن أعرابيا شكى إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه شدة لحقته، وضيقا في الحال، وكثرة من العيال. فقال له: عليك باستغفار، فإن الله تعالى يقول : { فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (10) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا (11) وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا } [نوح: 10: 12] فعاد إليه ، وقال : يا أمير المؤمنين قد استغفرت كثيرا ، وما أرى فرجا مما أنا فيه.
قال : لعلك لا تحسن أن تستغفر.
قال : علمني.
قال : أخلص نيتك ، وأطع ربك ، وقل : " اللهم إني أستغفرك من كل ذنب، قوي عليه بدني بعافيتك، أو نالته يدي بفضل نعمتك ، أو بسطت إليه يدي بسابغ رزقك، أو اتكلت فيه، عند خوفي منه، على أناتك ، أو وثقت فيه بحلمك، أو عولت فيه على كرم عفوك، اللهم إني أستغفرك من كل ذنب خنت فيه أمانتي، أو بخست فيه نفسي، أو قدمت فيه لذتي، أو آثرت فيه شهوتي، أو سعيت فيه لغيري، أو استغويت فيه من تبعني، أو غلبت فيه بفضل حيلتي، أو أحلت فيه عليك يا مولاي ، فلم تؤاخذني على فعلي، إذ كنت سبحانك، كارها لمعصيتي، لكن سبق علمك في باختياري، واستعمالي مرادي وإيثاري ، فحملت عني، لم تدخلني فيه جبرا، ولم تحملني عليه قهرا، ولم تظلمني شيئا، يا أرحم الراحمين، يا صاحبي عند شدتي، يا مؤنسي في وحدتي، ويا حافظي عند غربتي ، يا وليي في نعمتي، ويا كاشف كربتي ، ويا سامع دعوتي ، ويا راحم عبرتي، ويا مقيل عثرتي، يا إلهي بالتحقيق، يا ركني الوثيق ، يا رجائي في الضيق ، يا مولاي الشفيق ، ويا رب البيت العتيق ، أخرجني من حلق المضيق ، إلى سعة الطريق ، وفرج من عندك قريب وثيق ، واكشف عني كل شدة وضيق، واكفني ما أطيق وما لا أطيق ، اللهم فرج عني كل هم وكرب، وأخرجني من كل غم وحزن، يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، ويا منزل القطر، ويا مجيب دعوة المضطر، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمها ، صل على خيرتك محمد النبي ، وعلى آله الطيبين الطاهرين ، وفرج عني ما ضاق به صدري ، وعيل معه صبري ، وقلت فيه حيلتي ، وضعفت له قوتي، يا كاشف كل ضر وبلية، ويا عالم كل سر وخفية ، يا أرحم الراحمين، وأفوض أمري إلى الله ، إن الله بصير بالعباد، وما توفيقي إلا بالله ، عليه توكلت ، وهو رب العرش العظيم ".
وشدد علي جمعة: قال الأعرابي: فاستغفرت بذلك مرارا، فكشف الله عز وجل عني الغم والضيق، ووسع علي في الرزق، وأزال عني المحنة.

علي جمعة استغفار استغفار لزوال الشدة وضيق الحال هيئة كبار العلماء علي بن أبي طالب الفرج بعد الشدة

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