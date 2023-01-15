أطعمة خارقة لمحاربة البرد والسعال في الطقس البارد

كل شخص يمكن أن يصاب الزكام في فصل الشتاء.

في حين أن نزلات البرد أكثر شيوعًا في الشتاء، إلا أنه يمكنك الإصابة بها في أي وقت من العام لمحاربة البرد والسعال في الطقس البارد.

أطعمة خارقة لمحاربة البرد



الثوم: للثوم خصائص طبيعية مضادة للبكتيريا ومركب يسمى الأليسين يساعد في مكافحة الالتهابات.

حليب الكركم: غالبًا ما يستخدم الحليب الذهبي كعلاج منزلي لنزلات البرد. يمكن أن يساعد في بناء المناعة. يمكنك أيضًا إضافة الفلفل الأسود للعمل الفوري.



اللوز: اللوز غني بفيتامين هـ الذي يقوي جهاز المناعة. كما أنها تحتوي على الزنك ، وهو معدن مفيد أثناء نزلات البرد والسعال.



الليمون: يحتوي الليمون على فيتامين سي والبيوفلافونويدس. يقوم فيتامين سي بالكثير للحفاظ على صحة الجسم مع دعم جهاز المناعة.



البطاطا الحلوة: البطاطا الحلوة مصدر غني بالألياف وفيتامين أ والبوتاسيوم. يمكن أن يساعد الاستهلاك المنتظم في علاج الإمساك وتحسين مناعتك ومن المعروف أنه يقلل الالتهاب.