إلهام أبو الفتح تكتب: في رباط إلى يوم الدين.. فيديو

استعرضت الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، مقال «لحظة صدق» للكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، مدير تحرير جريدة الأخبار ورئيس شبكة قنوات ومواقع «صدى البلد»، تحت عنوان «في رباط إلى يوم الدين» والمنشور في صحيفة الأخبار، أمس السبت.

في رباط إلى يوم الدين

قالت إلهام أبو الفتح في مقالها: أزمة وحتعدي بإذن الله، ياما عدت علينا أزمات، حروب وكوارث طبيعية لكن دائما كان الله معنا وبلدنا فيها الخير كتير وأهلها في رباط إلى يوم الدين أذكر جملة كنا نسمعها طوال الوقت "في مصر محدش بينام من غير عشا" كنا أول شعب يفرش موائد في الشارع ويدعو الغريب قبل القريب على الطعام وامتدت لتصبح موائد رمضان المفتوحة طوال الشهر الكريم لكل محتاج ومريض ثم تحولت إلي كراتين الخير وأصبحت طوال العام.. شعبنا الطيب الذي يشعر بالمحتاج ويقدم له أفضل ما لديه.

أضافت: فكم من أزمات حولها المصريون إلى فرص وتحديات، وحب وتكافل وتلاحم يجعل الغنى يعطى الفقير، لذلك تنجح سياسات ومبادرات الحماية الاجتماعية التى وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي للأسر الأكثر احتياجا، وشهدت على مدى العام الماضى ملاحم نجاح قدمها البيت الريفي ببراعة، وانتشرت شبكة المشروعات الصغيرة، وبرزت عبقريات البسطاء فى إدارتها.

تابعت: الأزمة الاقتصادية تجتاح العالم كله، والجميع يعاني من الغلاء وارتفاع الأسعار ومصر جزء من هذا العالم، لكن بإذن الله سننتصر وسنخرج منها اكثر قوة كما تعودنا دائما بترشيد الاستهلاك وزيادة الإنتاج!

أردفت: آن الأوان أن نتذكر كيف نجح آباؤنا في عبور الحروب والكوارث التي واجهتنا على طول التاريخ كيف كنا نخبز في المنزل والمرأة المصرية تربي الطيور، آن الأوان أن تعود الأم المصرية لتكفى بيتها من الأشغال البسيطة وأعمال التريكو والمفارش، وتربي دواجن وتنتج السمن والجبن والخبز وتخيط ملابسها وملابس أطفالها وأطفال الجيران، لا بد من إعادة النظر فى نمط معيشتنا واستهلاكنا، فلا نستطيع أن ننكر أن نمطنا الاستهلاكي الفترة الماضية يحتاج الكثير من الترشيد، العديد من الدول عاشت نفس الأزمات التي نمر بها، مثل اليابان والصين وماليزيا.

اختتمت: وأخيرا دا سيلفا فى البرازيل، الذي اعتمد سياسة تقشفية طبقتها حكومته فتحولت البرازيل من دولة مديونة تقبع في أحراش غابات الأمازون وتعاني ثلاثية الجهل والفقر والديون إلى سادس أكبر اقتصاد على مستوى العالم فسبقت بريطانيا، بفضل سياسته التى انحازت إلى الطبقة الفقيرة، حين استطاع إقناع العديد من رجال الأعمال والطبقة المتوسطة بالالتفاف حول الفقراء، إن شاء الله ستعبر هذه الأزمة، فقط علينا أن نطمئن ونثق بأن الله معنا فمصر هي التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم أن أهلها في رباط إلى يوم الدين.